Rosario organizará los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2027, en su versión junior

Luego del exitoso inicio de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, cuya edición inaugural se celebró en septiembre con cobertura de La Nueva., el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino anunciaron la llegada de los primeros Jadar en su versión junior para abril de 2027.

Aquella apuesta tendrá más de 50 disciplinas deportivas —entre convencionales y adaptadas— y será para menores de 21 años.

Además, prevé la participación de unos 10 000 atletas de todas las provincias y la Capital Federal. Se estima que durará 10 días; prácticamente el doble que los absolutos de este año.

"Los Jadar Junior serán desde 2027 un eslabón clave en la construcción del alto rendimiento argentino, brindando un espacio competitivo de calidad para los deportistas que transitan las etapas formativas hacia los ámbitos olímpicos y paralímpicos. La creación del evento constituye un paso estratégico para fortalecer los procesos de desarrollo y ampliar las oportunidades en todo el país", manifestaron desde la organización.

En tanto, Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo municipal, sostuvo que “no solo será una competencia deportiva, será una inversión en el futuro del deporte argentino" y manifestó que "queremos que miles de chicos y chicas vivan una experiencia única en Rosario y que esa energía deje un legado duradero para nuestra comunidad y para el sistema deportivo nacional”.

Rosario sumará así una nueva experiencia siendo eje del deporte a nivel nacional e internacional, tras organizar en 2019 los Juegos Suramericanos de Playa y en 2022, los Juegos Suramericanos Juveniles.

Este año, como mencionamos, fue sede de los primeros Jadar y en 2026 será anfitriona, junto a Santa Fe capital y Rafaela, de los Juegos Suramericanos absolutos.