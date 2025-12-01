La actuación del bahiense Joaquín Moro deslumbró a la Premiership

Por la cuota de tries en un mismo partido y por lo vistoso de las jugadas, la actuación de Joaquín Moro el viernes en la sexta fecha de la liga Premiership se robó la atención de la liga inglesa de rugby.

Moro aportó dos tries en la victoria que Leicester Tigers consiguió el viernes último ante Newcastle por 39 a 17, por la sexta fecha.

Este lunes el jugador formado en el club Argentino encabezó la estadística de los jugadores destacados, con 2 tries, 16 tackles y 105 metros recorridos.

Además fue incluido en el equipo de la semana de la Premiership, en una tercera línea que se completó con otro argentino (Juan Martín González, quien también aportó 2 tries para otro equipo, Saracens) y con Arthur Green.

Moro, de 24 años y quien transita su temporada debut en la liga inglesa, encabezó la puntuación en la liga "fantasy" (liga virtual) con 31 puntos.

Y mereció elogios del entrenador de Leicester, Geoff Parling.

"Este es su primer entorno profesional. Él sólo agacha la cabeza y trabaja duro", afirmó el ex segunda línea inglés.