Joaquín Moro da que hablar en la Premiership: dos tries y victoria de Leicester

A toda velocidad: Joaquín hizo lo que mostró en Pampas, ritmo y definición. Foto: Scrum.

El bahiense Joaquín Moro tuvo otra gran producción individual para guiar a su club, Leicester Tigers, a una victoria con punto bonus ante Newcastle por 39-17 como visitante.

Fue por la sexta fecha de la Premiership, la liga inglesa profesional, en la que Moro tuvo otra exhibición de juego al conseguir dos de los cinco tries de su equipo.

Recordamos que el jugador formado en el club Argentino venía de apoyar 2 tries el pasado viernes 22, en otra victoria de Leicester pero en la Copa de la Premiership, el torneo paralelo que juegan los equipos ingleses.

Esta vez "Joaco" arrancó como octavo titular y anotó el primer try a los 23 minutos de la primera parte y el segundo a los 72m., en una vistosa jugada que había comenzado con salida desde la zona de 22 propia. Se mostró con mucha confianza, compromiso y el talento que ya conocemos de su participación en Pampas.

En Newcastle ingresó en el segundo tiempo el medio scrum argentino Simón Benitez Cruz, quien volvió a su equipo tras participar con Los Pumas de la ventana de noviembre.

Por otra parte, con este nuevo triunfo los Tigers siguen en alza ya que subieron al 4º puesto de la liga y quedaron a sólo 2 puntos del líder Exeter. Además, marchan como líderes en la Copa de la Premier en el grupo B (record de 4-0).

Exhibición Springbok

Este sábado concluyó el Nations Series, también llamada "ventana de noviembre", con el duelo entre Gales y Sudáfrica.

En el estadio Principality de Cardiff los Springboks golearon a los locales por 73 a 0 (28-0 la primera parte) y cerraron el año con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones.

Fue con tries de Gerhard Steenekamp (8m), Ethan Hooker (13m), Jasper Wiese (30m), Morne van den Berg (43m), Wilco Louw (42m), Sacha Feinberg-Mngomezulu (45m y 62m), Canan Moodie (48m), Andre Esterhuizen (53m), Ruan Nortje (68m) y Eben Etzebeth (73m). Las conversiones, 9, fueron de Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Este es el compacto: