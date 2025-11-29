Lejos del debut esperado, Los Pumas 7s jugarán de madrugada hacia el 5º lugar en Dubai

Juan Patricio Batac, jugador formado en Los Miuras de Junín y el CASI, cambia el paso ante Francia. Después, apoyó el try de la victoria ante Sudáfrica. Foto: World Rugby-Zach Franzen

Lejos de las espectavias resultó el paso de Los Pumas 7s en el primer día de competencia del Seven Series, el circuito internacional de rugby en formato reducido que marca el inicio de la temporada 2025-26.

El seleccionado argentino, que cuenta con Santiago Álvarez Fourcade, inicó su participación en el grupo A en la madrugada de hoy con una derrota ante Fiji por 26 a 19.

En este partido los puntos albicelestes llegaron vía Santino Zangara, Marcos Moneta y Sebastián Dubuc, más dos conversiones de Santiago Vera Feld.

La particularidad en el debut fue que el bahiense, de 31 años, fue el capitán.

Luego el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora enfrentó a Francia, rival que le ganó por marcador atípico para el equipo argentino por 59 a 7.

En este cotejo Argentina anotó un try y conversión de Santiago Vera Feld, en una formación capitaneada nuevamente por Álvarez Fourcade.

Finalmente en el tercer y último partido del día disputado esta tarde en Dubai, el seleccionado argentino logró una importante victoria ante Sudáfrica por 19 a 12.

Los capitaneados en este caso por Santiago Mare anotaron dos tries en la primera etapa vía Marcos Moneta y el propio Mare, para ir al entretiempo 12-0 con la conversión de Mare.

En la segunda parte reaccionaron los sudafricanos, quienes pasaron al frente con un par de tries convertidos bajo los palos, para tomar el control a 14-12 a 3 minutos del final.

Pero una buena corrida del debutante Juan Patricio Batac -ingresó en el complemento- terminó en vistoso try del ex jugador de Miuras/CASI y le devolvió el éxito en forma definitiva a Los Pumas 7s.

Hay que remitirse al seven de Hong Kong del año pasado para encontrar la referencia previa a una no clasificación a Copa de Oro de Pumas 7s.

Esta vez, nuestro representativo finalizó penúltimo en el grupo A y este domingo jugará ante España (5.32) una de las semifinales por el 5º puesto. En la otra llave se medirán Gran Bretaña-Sudáfrica a las 4.54.

Las semifinales masculinas las jugarán el domingo Francia-Australia (7.06) y Nueva Zelanda-Fiji (7.28).