Cambia el horario de atención de los bancos

Desde el Sindicato de la Bancaria informaron que inicia el horario de atención veraniega para la gran mayoría de entidades bancarias de la ciudad de Bahía Blanca. Solo por hoy, habrá algunos que continuarán con el tradicional 10 a 15 horas.

Si bien el día sábado se emitió el decreto de cambio de horario en bancos a partir del 1 de diciembre y hasta el 22 de marzo 2026, sólo por hoy, algunos bancos continuarán con el horario de 10 a 15.

A continuación el detalle de atención del día de la fecha.

Horario de 10 a 15:

Nación

Provincia

Galicia

Macro

Columbia

Pampa

Bind

Hipotecario

Credicoop

Santander



Horario de 8 a 13:

Icbc

Comafi

BBVA

Patagonia



A partir de mañana martes, el horario será unificado de 8 a 13.