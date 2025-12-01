Cambia el horario de atención de los bancos
Por excepción, este lunes 1 de diciembre algunos bancos continuarán de 10 a 15, iniciando el horario de verano desde mañana martes.
Desde el Sindicato de la Bancaria informaron que inicia el horario de atención veraniega para la gran mayoría de entidades bancarias de la ciudad de Bahía Blanca. Solo por hoy, habrá algunos que continuarán con el tradicional 10 a 15 horas.
Si bien el día sábado se emitió el decreto de cambio de horario en bancos a partir del 1 de diciembre y hasta el 22 de marzo 2026, sólo por hoy, algunos bancos continuarán con el horario de 10 a 15.
A continuación el detalle de atención del día de la fecha.
Horario de 10 a 15:
- Nación
- Provincia
- Galicia
- Macro
- Columbia
- Pampa
- Bind
- Hipotecario
- Credicoop
- Santander
Horario de 8 a 13:
- Icbc
- Comafi
- BBVA
- Patagonia
A partir de mañana martes, el horario será unificado de 8 a 13.