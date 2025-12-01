Bahía Blanca | Lunes, 01 de diciembre

15.3°



La ciudad.

Servicios: se postergan los trabajos en el acueducto Brandsen

ABSA informó que hasta nuevo aviso quedan suspendidas las tareas en el lugar

Foto Archivo LNP

Desde ABSA informan que fue postergado hasta nuevo aviso el recambio de válvulas sobre el Acueducto Brandsen, en la intersección de las calles Undiano e Italia, programado para la mañana de este lunes.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Corte de energía eléctrica

EDES informa que en el marco de su plan de obras y mantenimiento del servicio se realizará un corte programado:

– 8 a 11hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Sargento mayor Iturra, Ruta nacional 35, Lucia Miranda.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.

Corte de calles:

La Municipalidad de Bahía Blanca informa que se realizará una reducción de calzada y se verá afectado el tránsito vehicular en avenida Dasso, entre la rotonda y la calle Sargento Cabral. En dicho tramo se efectuarán tareas de reparación de losas de hormigón.

 

