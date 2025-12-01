En Argentina, alrededor de 17 personas reciben cada día un diagnóstico de VIH

Alrededor de 17 personas reciben cada día un diagnóstico de VIH en Argentina, por eso, cada 1° de diciembre se renueva el compromiso global con la información confiable, el acceso al cuidado de la salud y la promoción de vínculos respetuosos, cuidados y consentidos, especialmente durante la adolescencia: una etapa marcada por primeras experiencias, dudas y decisiones que requieren acompañamiento sin estigmas.

“El acceso a preservativos, la posibilidad de realizar consultas médicas de manera confidencial y la educación sexual integral son herramientas fundamentales para reducir las infecciones de transmisión sexual, prevenir el VIH y promover hábitos de cuidado entre las y los jóvenes", señaló la Dra. Valeria Valko en un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, la especialista agregó: "En Argentina se estima que unas 140.000 personas viven con VIH y que el 13% aún desconoce su diagnóstico, lo que refuerza la importancia de testearse y de mantener estrategias de prevención combinada”.

¿Qué es el VIH y cómo se transmite?

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que afecta el sistema inmunológico y que, sin tratamiento, puede avanzar hacia el sida. Es importante diferenciar ambos conceptos: VIH es el virus, Sida es la etapa avanzada que aparece cuando no hubo diagnóstico ni tratamiento a tiempo. Con un tratamiento adecuado, la mayoría de las personas con VIH nunca desarrollará sida.

En Argentina, más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo, mientras que, en menor medida, puede transmitirse por prácticas orales, por compartir agujas o elementos cortopunzantes o durante el embarazo, parto o lactancia cuando no hay cuidados adecuados. El VIH no se transmite por abrazar, besar, compartir mate, vasos, platos, duchas o baños.

“La prevención del VIH hoy se entiende como un enfoque combinado que reúne distintas herramientas complementarias. El uso correcto y constante de preservativo externo o interno continúa siendo esencial", indicó la médica que es ginecóloga de Ospedyc.

Asimismo añadió: "A esto se suma el concepto I=I (Indetectable = Intransmisible), un avance científico que demuestra que una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable durante al menos seis meses no transmite el virus por vía sexual. También existen estrategias farmacológicas como la PrEP —un método preventivo para personas sin VIH que tienen mayor riesgo de exposición y que ofrece una eficacia cercana al 99%— y la PEP, una medicación de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a una situación de riesgo”.

Por otra parte, el test de VIH es un paso simple, gratuito y fundamental para el diagnóstico temprano. Es voluntario, confidencial y se realiza con turno previo, orden médica y sin necesidad de ayuno en hospitales públicos y centros de salud de todo el país.

Para una persona sexualmente activa, se recomienda testearse al menos una vez al año y cada tres a seis meses cuando existen múltiples parejas sexuales o situaciones de mayor exposición.

Un diagnóstico oportuno permite comenzar la medicación antirretroviral, controlar la infección y evitar su avance. En Argentina, este tratamiento es gratuito y está garantizado por el sistema de salud.

En el caso de los adolescentes, el acompañamiento resulta fundamental para que puedan transitar sus primeras experiencias con información confiable y sin prejuicios.

Crear espacios donde puedan consultar libremente, acceder a preservativos y recibir orientación sobre salud sexual les permite ejercer su autonomía de manera segura.

“Con información clara, acompañamiento profesional y redes de contención, es posible fortalecer la autonomía de las y los jóvenes y ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre su cuidado”, concluyó la Dra. Valko. (NA)