El plantel de San Lorenzo decidió no entrenarse por deudas en premios y sueldos

Cuando la semana parecía ser tranquila en relación al plantel profesional de San Lorenzo, que estará a las órdenes de Damián Ayude hasta el próximo viernes 5 de diciembre, una noticia sacudió el lunes matutino de todo Boedo: hartos de no cobrar los premios y sueldos adeudados luego de una nueva promesa incumplida, los futbolistas decidieron no entrenar.

Está claro que esta situación no es nueva pero sí muy desgastante. Es que si bien la AFA pagó el atraso salarial hace algunas semanas, aún hay deudas de sueldo y premios por clasificarse a playoff. Es decir, lo que respecta a la Casa Madre del fútbol argentino, el plantel está “al día”, pero hay otra parte que, lógicamente, paga San Lorenzo, y es ahí donde el dinero no aparece.

Vale recordar que con Miguel Ángel Russo, los jugadores ya habían planteado esta situación e incluso sacaron un fuerte comunicado, pero nunca dejaron de entrenar teniendo en cuenta que estaban en plena competencia, asesorados y aconsejados por Futbolistas Argentinos Agremiados y el mánager, Carlos ‘La Roca’ Sánchez. Ahora, ya sin competencia, toman esta decisión de no moverse hasta que se regularice económicamente la situación.

Sí “amagaron” con no concentrar para algún partido o de viajar con ropa de civil de cara al duelo ante Central Córdoba de Santiago del Estero de hace 9 días, previo a lo que terminó siendo la eliminación en octavos de final de los playoff del actual campeonato, pero ante una promesa de pago decidieron viajar con la ropa del club.

Según informó la web San Lorenzo Primero, en el seno del plantel quieren saber qué va a pasar políticamente en el club, donde se aguarda una reunión de CD donde podría decretarse la acefalía nuevamente y ese ser el fin de Marcelo Moretti como presidente. Dadas todas estas circunstancias es que muchos piensan en irse y no jugar en 2026 en San Lorenzo, aunque a esta hora aún no llegaron ofertas formales por ninguno. (Fuente: SLP).