Fórmula 1 al rojo vivo: las chances de los tres candidatos al título y la polémica con Antonelli

Los tres candidatos: desde la izquierda, Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) y Oscar Piastri (McLaren). Foto: @Formula_Stats

La victoria de este domingo de Max Vertsappen (Red Bull) en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 dejó la pelea por el título más que apretada y todo se definirá en la carrera del próximo fin de semana.

Que será en el circuito Yas Marina de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos), donde la carrera se llevará a cabo el domingo venidero, con largada a las 10 (hora de nuestro país).

En el marco de la última fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo, Lando Norris (McLaren), el propio Verstappen y Oscar Piastri (McLaren) deberán definir al próximo campeón.

De momento, el líder de la clasificación por el trofeo es el corredor británico con 408 puntos. En tanto, el neerlandés de Red Bull se encuentra con 396, mientras que el australiano completa el podio con 392.

Norris llegaba al Circuito Internacional de Losail con la chance de abrochar el título de campeón por primera vez en su historia. Sin embargo, finalizó en la cuarta plaza por detrás del español Carlos Sainz (Williams) y dejó el campeonato más que abierto luego del triunfo de Verstappen.

Sobrepaso y polémica

La chance anticipada que tuvo Norris de coronarse ayer en Qatar quedó trunca porque una bandera amarilla en la vuelta 7 modificó la estrategia de los equipos en relación a los cambios de cubiertas. Cuando todas las escuderías aprovecharon la entrada del coche de seguridad -no puede haber sobrepasos- para ingresar a boxes y recambiar, los McLaren continuaron en pista. Lo hicieron más adelante, lo cual terminó perjudicando a Norris, que perdió el liderazgo.

Más allá de esta situación, se produjo una acción que generó controversia en redes sociales. En la última vuelta (57) Lando Norris pasó a Kimi Antonelli (Mercedes) y le arrebató un 4º puesto que le dio puntos clave para seguir con chances de ganar el título.

Ante esta maniobra en las redes se viralizó la idea de una supuesta complicidad de Antonelli para dejar pasar a Lando, algo que se confirma en videos. Pero el grado de hostigamiento hacia el piloto italiano fue tal (incluyó amenazas de muerte), que hoy Red Bull emitió un comunicado bancando al exponente de Mercedes. El mismo dice:

"Los comentarios realizados al final del GP de Qatar, que sugieren que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos. Las imágenes de la repetición muestran a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi reciba abuso en línea".

Puntos y posibilidades

El ganador del Gran Premio de Abu Dabi se llevará 25 puntos, el escolta 18 y el tercero 15. En la misma línea, el cuarto se quedará con 12 unidades, el quinto con 10, el sexto con 8, el séptimo con 6, el octavo con 4, el noveno con 2 y el décimo con 1.

En caso de igualdad de puntos se definirá por la mayor cantidad de carreras ganadas, algo en lo que también están empatados con siete triunfos cada uno.

Si eso sucede, se definirá por la obtención de mayor número de segundos puestos y ahí la ventaja es de Norris con 8, mientras que Verstappen tiene 5 y Piastri 4.

Qué debe pasar para que Lando Norris (McLaren) sea campeón:

+ Debe salir primero, segundo o tercero sin depender de lo que hagan el resto de los pilotos.

+ Salir cuarto o quinto y Verstappen deberá llegar del segundo puesto hacia abajo.

+ Salir sexto o séptimo, Verstappen y Piastri deben arribar del segundo lugar hacia abajo.

+ Salir octavo, Verstappen debe arribar del tercer puesto hacia abajo y Piastri del segundo hacia abajo.

+ Salir noveno, Verstappen del cuarto para abajo y Piastri del segundo hacia atrás.

+ Salir décimo, Verstappen del cuarto puesto hacia abajo y Piastri del tercero hacia abajo.

Qué debe pasar para que Max Verstappen (Red Bull) sea campeón:

+ Debe salir primero y Norris del cuarto lugar hacia abajo.

+ Debe salir segundo, Norris del octavo hacia abajo y Piastri no debe ser primero.

+ Debe salir tercero, Norris noveno hacia abajo y Piastri bo debe ser primero.

Que debe pasar para que Oscar Piastri (McLaren) sea campeón:

+ Debe salir primero y Norris del octavo lugar hacia abajo.

+ Debe salir segundo, Norris del décimo hacia abajo y Verstappen debe salir de la cuarta ubicación hacia abajo. (NA).