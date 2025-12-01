El desempeño de los seleccionados de la URS en el Seven de la República

El femenino de la URS finalizó 3º en la zona Desarrollo de mayores. Foto: prensa URS.

Los seleccionados masculino y femenino de la Unión de Rugby del Sur culminaron ayer su participación en el Seven de la República, competencia de uniones provinciales que organiza todos los años la Unión Argentina de Rugby en Paraná, Entre Ríos.

Ambos combinados jugaron en mayores y zona Desarrollo, donde las mujeres obtuvieron la mejor ubicación final con el 3º puesto tras ganarle el último partido a Rosario por 7 a 5.

En este encuentro el try de Sur 7s lo consiguió Nadine Blanco y la conversión fue de Mayra Rodríguez.

El paso del equipo dirigido por Oscar Benvenutto, Sheila González y Eliana Teófilo comenzó su participación el sábado con victoria ante Santiago del Estero por 25 a 0 y luego cayó ante Misiones por 26-0. Le quedó un juego más de la clasificación que fue victoria ante Andina por 24 a 0 ayer, para luego jugar el partido por un lugar en el podio ante las rosarinas.

El plantel lo integraron Mayra Rodríguez, María Paz Maxenti, María Victoria Cánepa, Amparo Lucotti, Evelyn Cardozo, Gianela Giménez, María Eugenia Zengarini, Antonela Agustina Zengarini, Isabella Gaspar, Juliana Santini Peralta, Nadine Blanco y Catalina Annibali.

En el caso del equipo masculino, Sur 7s finalizó en el 20º lugar entre 26 participantes, es decir, 4º en la zona Ascenso. Recordamos que el año pasado había disputado la final de este grupo, que en el caso de la edición 41 disputada ayer, fue para Paraguay (superó 17-14 a Austral), que ascendió.

Ayer en el partido por el 19º lugar el combinado de la unión bahiense cayó ante Andina por 19-14.

El combinado de varones comenzó la fase de grupos el sábado con éxito ante Lagos del Sur por 38-0, luego superó a Jujuy por 28-7 y cayó contra Austral por 33-26. Ayer completó esta etapa con triunfo ante Formosa por 28 a 10.

Conformaron el plantel Tobías Andrade, Santiago Báncora, Tomás Bermúdez Caneparis, Lautaro Carrio Biabetti, Tiziano Copreni, Rafael Larrañaga, Thiago Loiacono, Alan Martínez, Juan Cruz Samuel, Antonio Scolari, Felipe Serrat y Pedro Zorzano. Entrenador, Diego Samuel.

Completaron el staff Mariano Minnaard (DT asistente), Lisandro Flores (preparador físico) y Joaquín Lobato (mánager).

Noreste ganó el título (Copa de Oro) en zona Campeonato (varones9 al vencer en la definición a Entre Ríos por 7-5, mientras que Mar del Plata (campeón en 2024) ganó la Copa de Plata tras imponerse a Rosario por 12-10. Por último, Salta alzó la Copa de Bronce luego de vencer a Santa Fe por 19-14.

Descendió Misiones, que perdió la final permanencia ante UROBA por 26-0.

En mujeres Buenos Aires fue campeón en mayores (24-0 a Tucumán) zona Campeonato; Misiones fue campeón en Desarrollo (26-7 a Santa Fe) y en juveniles fue campeón Córdoba (19-5 a Buenos Aires).