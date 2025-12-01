Liniers siempre está: “La frialdad en los penales es clave, pero el equipo juega bien y eso me da tranquilidad”
El “Chivo” venció a Huracán con tiros desde los doce pasos y forzó una final extra para determinar al ganador del Clausura de la A liguista. “El grupo fortaleció el ánimo, está metido y eso genera confianza”, destacó el DT Hernán Rosell.
Liniers venció 5-4 en los penales a Huracán y mientras sus jugadores festejan junto a los hinchas sobre el sector visitante del estadio Bruno Lentini del bulevar, el entrenador Hernán Rosell desojaba margaritas pensando en lo que vendrá: el próximo fin de semana deberá jugar otra vez ante el Globito, por la final extra del Clausura, y arrancará el ida y vuelta (con rival a confirmar, ¿será Ciclista de González Chaves?) en la segunda fase del Regional Amateur.
“Es un quilombo lindo, hay que tomar decisiones evaluando bien el paso que vamos a dar; siempre digo que peor es no estar en la doble competencia y no tener que asumir riesgos al momento de las elecciones”, indicó el “Negrito” mientras se acercaba al alambrado para saludar a mamá Estella (foto).
“Ella es parte de todo lo lindo que me toca a vivir en el fútbol, al igual que mi viejo (Julio), quien siempre está así juguemos en Japón”, deslizó el DT albinegro.
“¿Si ganamos bien? Sí, hicimos un partido correcto, por momentos generamos muchas situaciones de gol y Salvarezza atajó varias. Cuando llegamos a los penales pensé en las siete series seguidas que venimos sorteando y un poco me tranquilicé. Pero solo un poco…(risas). Llevamos dos tandas sin fallar, porque metimos los cinco ante Villa Mitre en la semi y los cinco hoy (ayer)”, confesó el orientador campeón 2024 (obtuvo Apertura y Clausura) con el “Chivo”.
“Más allá de la frialdad a la hora de los penales, me da seguridad el equipo, como estamos, la cabeza... Venimos haciendo buenos partidos, sin sentir el cansancio de la doble competencia”, aventuró.
--Justo Dan Brian Scalco, el mejor jugador de la Liga del Sur, erra el penal. Lo que es el fútbol, ¿no?
--Después del partido no lo vi ni le dije nada. Aparte, ¿qué le puedo decir?, es un fenómeno, un jugador de otro nivel. Que se quede piola, penales erraron Maradona y Messi, ¿no va a fallar él?.