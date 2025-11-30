Con una carta dirigida a Milei, Patricia Bullrich renunció como ministra de Seguridad

Patricia Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad. Se trata de una formalidad porque ya juró como senadora este viernes.

“Continuaré defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted (Milei) lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, escribió en la carta de despedida dirigida a Javier Milei.

Y agregó: “Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país”.

Bullrich asumirá como legisladora en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre. En su lugar quedará Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.

También dedicó unas palabras de despedida a su sucesora: “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar u política de seguridad firme, serie y eficaz”. (TN)

Noticia en desarrollo