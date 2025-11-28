Bullrich cruzó a Villarruel en su primera intervención en el recinto del Senado

Villarruel y Bullrich al término de la sesión

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, protagonizaron este viernes su primer cruce en el recinto del Senado, sobre el cierre de la sesión especial en la que juraron los nuevos legisladores.

Bullrich explicó luego a la prensa que el conflicto se originó por la cantidad de familiares autorizados a ingresar para acompañar a los senadores durante la jura.

Según relató, la organización había fijado un cupo mínimo de tres acompañantes por legislador, una regla que muchos de los flamantes senadores no cumplieron. Por ese motivo pidió la palabra en el tramo final de la sesión, pero Villarruel no se la concedió.

La vicepresidenta argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria del día anterior los jefes de bloque habían acordado no habilitar discursos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras levantarse la sesión, Bullrich se puso de pie y se acercó al estrado de la Presidencia. (NA)