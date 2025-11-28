Venía circulando en un auto robado y lo detuvieron

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada del viernes a un hombre que venía manejando un auto con pedido de captura tras haber sido robado en la ciudad de Monte Grande.

Las autoridades policiales aprehendieron a Alejandro Luca García de 29 años de edad en calle Haití al 2500 por manejar un Peugeot 208 con documentación adulterada. El chasis del vehículo no coincidía con la cédula del mismo, por lo que fue retenido para su posterior identificación.

Interviene la UFIJNº 1 por averiguación de identidad y medios de vida.