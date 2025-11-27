Paran los profesionales de la salud en Bahía Blanca: afecta al Hospital Municipal y salas médicas

Los trabajadores bahienses representados por la Asociación Sindical de Profesionales de la salud de la provincia de Bahía Blanca realizarán una medida de fuerza desde este viernes a las 8, afectando la prestación del servicio en el Hospital Municipal y en las salas médicas que dependen de la comuna.

El paro se extenderá hasta las 8 del sábado.

Según se indicó desde el gremio, los trabajadores no ficharán ni concurrirán al lugar de trabajo. Este, se entiende, supondrá una complicación para la prestación del servicio de salud tanto en el Hospital Municipal como en las salas médicas, aunque desde el gremio confirmaron a La Nueva. que las las guardias solo atenderán emergencias y los servicios esenciales -en referencia a las salas de internación- funcionarán como un fin de semana.

“Es en todo el ámbito municipal de salud”, se explicó a este medio

De acuerdo a la resolución, las medidas de fuerza se deben a la falta de resolución por parte del ejecutivo de los reclamos realizados respecto de la jornada laboral del personal profesional de enfermería; el descuento de la contribución solidaria arbitraria a trabajadores sindicalizados, y la falta de resolución favorable respecto a lo discutido sobre bonificaciones a trabajadores profesionales.

Además, el próximo martes y miércoles se realizará una protesta similar, aunque por 48 horas. Además, el primero de estos días se realizará una nueva asamblea y una posterior concentración.

De cualquier manera, desde el gremio se explicó que se encuentran abiertos a una nueva negociación, previa a las medidas de fuerza, para resolver la situación.

En contra

A partir de la decisión del gremio, en las últimas horas circuló una petición de trabajadores del equipo de salud municipal, quienes dejaron en claro que “no comparten ni avalan el paro”.

“Somos la mayoría de los trabajadores del Equipo de Salud Municipal de Bahía Blanca, comprometidos con el cuidado de nuestra comunidad y de cada vecino que deposita su confianza en nosotros. Realizamos nuestra labor diariamente en el Hospital Municipal, en las Salas y Centros de Salud, en el SIEMPRE y en todas las áreas dependientes de la Secretaría de Salud, atendiendo a niños, adultos mayores, pacientes crónicos y toda persona que requiere nuestra empatía, dedicación y profesionalismo”, señala el texto.

Al respecto, los trabajadores marcan su “profunda preocupación ante una nueva serie de paros anunciada por un grupo reducido de médicos que no nos representa. En los últimos años hemos atravesado cerca de quince medidas de fuerza que generaron atrasos significativos en turnos, cirugías y tratamientos, afectando a miles de bahienses y sobrecargando el sistema de salud”.

“La gran mayoría de nosotros quiere trabajar. Sin embargo, cada vez que se dispone un paro, somos los administrativos, enfermeros, técnicos y demás integrantes del equipo quienes debemos dar la cara frente a los pacientes y comunicarles que no serán atendidos.

En esa situación hemos recibido insultos, agresiones e incluso violencia, mientras que quienes impulsan la medida no se presentan para explicar su decisión”, se advirtió.

Además, consideraron este tipo de acciones como “arbitrarias, políticas y perjudiciales, que nos convierten en rehenes de un grupo minoritario”.