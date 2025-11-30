Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera, tras empatar ante Deportivo Madryn: Tello debió terminarlo antes

Estudiantes de Río Cuarto ascendió esta tarde a la Primera División del fútbol argentino tras igualar 1-1 como visitante ante Deportivo Madryn, en la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional jugada en el estadio Abel Sastre y arbitrada por el bahiense Facundo Tello.

Luis Silba abrió el marcador para el local a los 63 minutos del segundo tiempo y a lo igualó Agustín Morales a los 85.

La expulsión de Federico Recalde por doble amonestación a los 36 minutos del complemento dejó al aurinegro con diez hombres y condicionó el tramo final del encuentro.

Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por Iván Delfino, logró el ascenso a la Liga Profesional 2026 gracias al resultado global: en la ida, como local, se había impuesto 2-0 con goles de Tomás González y Juan Antonini.

*Un final con incidentes

En el cierre del partido, los hinchas del conjunto local reaccionaron con violencia al no poder concretar el ascenso a la primera categoría del fútbol argentino.

Los fanáticos del aurinegro arrojaron piedras contra la terna arbitral encabezada por Facundo Tello, en un episodio que volvió a exponer la tensa relación del club con los jueces a lo largo de toda la temporada.

Tras el pitazo final, las fuerzas de seguridad y la policía debieron intervenir cuando se desató una breve batalla campal entre jugadores e hinchas. Los incidentes, que por fortuna no se extendieron, quedaron como una imagen final de una campaña marcada por la frustración y los desbordes.