Torneo Clausura: Liniers le ganó a Huracán por penales y forzó la final extra

Liniers venció esta tarde a Huracán por penales y se quedó con los playoffs del Torneo Clausura de la primera división A de la Liga del Sur, forzando así una final extra para definir al ganador del segundo certamen de la temporada.

Tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular, el Chivo se impuso desde los 12 pasos por 5 a 4, en el encuentro disputado en el Bruno Lentini y dirigido por Juan Vega.

El Globo comenzó ganando con gol de Leonel Navarro, a los 14 minutos, y el albinegro lo igualó a los 82 minutos por intermedio de Enrique Narvay.

A los 92 minutos, además, fue expulsado Valentín Bertoni en la visita.

Luego, en la definición por penales, para Liniers anotaron sucesivamente Iván Fernández, Narvay, Lucas Der, Luciano Trídico y Agustín Seisdedos.

Mientras que para Huracán marcaron Navarro, Franco Pane, Ulises Olguín y Matías Mayo.

En el último intento, el arquero Andoni Mendiguibel le contuvo el remate a Brian Scalco, cerrando la serie.

Con este resultado, el Globo (ganador de la fase regular) y el Chivo (que se quedó con los playoffs) volverán a medirse en una final extra, en cancha neutral.

El equipo que se imponga en ese duelo, jugarán ante Bella Vista (obtuvo el Torneo Apertura) para definir al campeón de la temporada.