Desalojan una fiesta clandestina en el centro de Bahía Blanca

La policía desbarató esta mañana una fiesta clandestina que se estaba llevando a cabo en el centro de la ciudad, con unos 80 jóvenes en su interior.

El hecho ocurrió sobre las 10.50, en Estomba 209.

En ese lugar se intimó a la organizadora de la fiesta, Leila Antonio, de 22, al cese de las actividades.

Luego del desalojo del lugar, se labraron las infracciones correspondientes.

En la mañana del domingo también se había clausurado un after, en Soler al 500.