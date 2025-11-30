Clausuraron y desalojaron un after con 150 personas en pleno centro

Personal policial y de Fiscalización Municipal clausuró en las últimas horas un local que funcionaba como after en zona céntrica, ubicado en Soler 532, donde había alrededor de 150 personas.

El operativo se llevó a cabo tras recibir denuncias por ruidos y actividad fuera de norma.

Según informaron fuentes oficiales, el lugar —que recientemente se había mudado y es manejado por los mismos responsables de un espacio que operaba en Estomba al 800— no contaba con la habilitación correspondiente para realizar eventos nocturnos.

Durante el procedimiento, los inspectores constataron la presencia de muchas personas y dispusieron el inmediato desalojo. No se registraron incidentes.

Además, el responsable del after no permitió el ingreso del personal municipal ni firmó el acta correspondiente, lo que fue dejado asentado en las actuaciones.

Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas, que deberá resolver las sanciones y medidas complementarias.

El hecho se suma a otros operativos recientes contra afters sin autorización en Bahía Blanca. Semanas atrás, por ejemplo, se clausuró y desalojó una fiesta en un predio de la ruta 33 con más de 80 personas presentes, también sin habilitación.