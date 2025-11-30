La riesgosa decisión de no vacunarse

El bajo porcentaje en la aplicación de vacunas en los niños ha puesto a la sociedad en riesgo de colapso masivo (un brote o emergencia).

Así lo indican los especialistas en nota publicada por este diario el último domingo, a partir del descenso en las coberturas de vacunación infantil.

La Sociedad Argentina de Pediatría compartió su preocupación ante “una caída sostenida e histórica” en la vacunación infantil y adolescente y un "escenario de fragilidad inmunológica" que compromete la salud pública.

Ya no es una utopía pensar en la reaparición de enfermedades como son la poliomielitis, el sarampión, la rubéola, la tos convulsa y la hepatitis A.

En 2024, ninguna de las vacunas evaluadas alcanzó el 95% necesario para asegurar la inmunidad colectiva. Varias se encuentran por debajo del 50%, siendo la más preocupante la vacuna triple (sarampión, rubéola y paperas).

Reflejan una tendencia similar el refuerzo contra la poliomielitis a los cinco años --descendió del 88% al 47%--, y la quíntuple para prevenir difteria, hepatitis B y tos convulsa.

Los estudiosos culpan en parte a las redes sociales por la desconfianza generada sobre la eficacia de las vacunas, una situación que el sector científico no ha sabido contrarrestar.

La gente no decide no vacunarse por ignorancia. Actúa, aseguran, como respuesta a teorías conspirativas, a voces no calificadas y a la erosionada confianza en las instituciones.

Por eso plantean la necesidad de promover una comunicación clara con la población: informar sobre riesgos reales, responder dudas y no minimizar las preocupaciones legítimas.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la reticencia puede venir de muchas raíces (miedo, desconfianza, experiencias pasadas) y que se necesita “una promoción de la demanda”, educación e intervenciones basadas en ciencia del comportamiento.

Lo que ocurre no es un hecho menor. Es serio y preocupante. Hay enfermedades que han sido letales para la humanidad que han desaparecido con las vacunas y que ahora vuelve a tener campo fértil.