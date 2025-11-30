Núñez Fariña y las vacunas: “El desconocimiento y la desinformación afectan a la salud”

Núñez Fariña dijo que en las redes sociales el tema se trata con falta de empatía. / Fotos: Rodrigo García y Emilia Maineri-La Nueva.

La caída en los porcentajes de vacunación se extiende con mayor rapidez de la que se suponía tras la pandemia por el COVID-19, que se convirtió en una bisagra para la problemática. Lo cierto es que la preocupación ya no es sólo para el día a día, sino que las consecuencias a futuro ya pueden presumirse.

El tema es saber qué se hace en el mientras tanto, al menos en el ámbito de Región Sanitaria 1, el organismo provincial con sede en la ciudad.

“¿Las razones? Son multifactoriales: desconocimiento, desinformación, oportunidad, acceso y demás. En nuestra región los movimientos antivacunas no tienen mucho peso aún y, al ser las causas tan heterogéneas, cada localidad debe evaluar cuál es la principal y trabajar en consecuencia”, señaló Dr. Maximiliano Núñez Fariña, director ejecutivo de RS 1.

“A través de salud escolar, nosotros coordinamos para revisar y completar los esquemas de vacunación en las escuelas. También realizamos campañas organizadas entre los municipios y los ministerios de Educación y de Salud bonaerenses”, agregó.

Asimismo, dijo que los equipos de salud comunitaria provinciales de cada municipio hacen relevamientos y prevención en los diferentes barrios. Otra de las herramientas son los sistemas de postas de vacunación.

El porcentaje de aplicación en la zona de los 15 partidos bonaerenses que integran Región Sanitaria 1 es, a este mes de octubre, del 83 %.

“Dentro de las vacunas de los recién nacidos estamos en el orden del 59 % contra sarampión, rubeola y paperas, que es la triple viral”, sostuvo.

“Para tos convulsa llegamos al 66 % y, en refuerzos de 11 años o adultos, estamos en el orden del 10 %”, detalló el Dr. Núñez Fariña, en diálogo con La Nueva.

La estadística de los 15 distritos de Región Sanitaria (entre ellos Bahía Blanca), con corte en este octubre.

De acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en 2024 ninguna de las vacunas alcanzó la meta programática del 95 % necesaria para asegurar la inmunidad colectiva. Más: de manera preocupante, varias dosis estratégicas se encuentran por debajo del 50 %.

Entre los casos más preocupantes se encuentra la vacuna triple viral (sarampión, rubeola y paperas) aplicada a los 5 años, cuya cobertura cayó a apenas el 46 % para el año pasado, en contraste con el 90 % registrado entre 2015 y 2019.

—¿De qué manera puede surgir un cambio de actitud?

—La educación para la salud es fundamental. En las redes sociales se observa un grado de desinformación en donde cualquiera, sin capacitación previa, dice cosas que son falsas o no son correctas. Está claro de que se trata de falta de conocimiento y de empatía respecto del tema.

“Existe una unión entre desconocimiento y desinformación que está afectando a la salud en todos los sentidos. Lo recomendable es que, cuando existan dudas, acudamos a las páginas webs oficiales, como las del ministerio de Salud; de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

—¿Es un fenómeno que sucede a nivel global?

—Sí, se está dando en todos los niveles. En otras partes del mundo, como en Europa por ejemplo, se observan movimientos antivacunas muy fuertes. Y, al estar todo tan globalizado, la migración turística genera varias complicaciones en los distintos continentes.

—¿Las dudas sobre eventuales efectos nocivos de las vacunas están fundamentadas?

—Absolutamente no.

—¿Cuáles son las enfermedades más expuestas?

—Todas estaban controladas y no erradicadas, y ahora tenemos casos de sarampión y tos convulsa, por caso. Pero hay otras que todavía no llegaron y han hecho estragos, como poliomilitis.

—¿Cuáles son las consecuencias a futuro?

—Aumento de estas enfermedades, internación, secuelas y, finalmente, la muerte. Por eso lo ideal es mantener un nivel de inmunización alta en general para evitar la circulación en los distintos ámbitos.

Los centros de vacunación en el distrito

El detalle de los centros asignados para la vacunación en el partido de Bahía Blanca (en este link el detalle de los 15 distritos), los cuales son de acceso libre y gratuito, es el siguiente:

—Avellaneda, Nicaragua 2953, de 8 a 14.

—Bella Vista, en Charcas 906, de 8 a 13.

—César Milstein, en Los Tamariscos 1851, de 8 a 17.

—Dharma, en Pueblos Canoeros 1680, de 8 a 17.

—Enrique Julio, en Avda. Arias 1730, de 8 a 13.

—Grünbein, en La Rioja 5700, de 8 a 16.

—Héroes de Malvinas, en Caronti 76, de 8 a 16.

—La Falda, en Humboldt 56, de 8 a 15.

—Loma Paraguaya, en Félix Frías 850, de 8 a 13.

—Luján, en Enrique Julio 806, de 8 a 13.

—Maldonado, en Richieri 2535, de 8 a 13.

—Mariano Moreno, en Mendoza 1250, de 8 a 13.

—Miramar, en Laudelino Cruz 1892, de 8 a 13.

—Norte, en Vieytes 2616, de 8 a 17.

—Nueva Belgrano, en Witcomb 3900, de 8 a 13.

—Patagonia, Lauquen 356, de 8 a 13.

—Piñeiro, Adrián Veres y Martín Gil, de 8 a 18.

—René Favaloro, en Jujuy y Chancay, de 8 a 18.

—Saladero, Reconquista 2045, de 8 a 13.

—San Dionisio, en Pacífico 154, de 8 a 13.

—San José Obrero, en Reconquista 3084, de 8 a 13.

—Spurr, Esmeralda 1450, de 8 a 16.30.

—Villa Bordeu, Pasaje Larrea 5450, de 8 a 13.

—Villa Delfina, Juana Azurduy 1345, de 8 a 13.

—Villa Harding Green, Salinas Chicas 4150, de 8 a 13.

—Villa Mitre, en Washington 232, de 8 a 17.

—Villa Muñiz, en Pilcaniyén 259, de 8 a 13.

—Villa Rosas, en Libertad 1750, de 8 a 13.

—9 de Noviembre, en Marechal y Remedios de Escalada, de 8 a 17.

—Leonor N. de Capelli, en Lautaro y Paul Harris, en Ingeniero White, de 8 a 16.

—Antonio Menghini, en 25 de Mayo y Chiclana, en General Daniel Cerri, de 8 a 14.

—Centro de Salud Cabildo, en Alberti 215, en Cabildo, de 8 a 15.