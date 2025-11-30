Puente Canessa: el lugar adecuado para el embalse del Napostá

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 82 años, en noviembre de 1943, se planteó un cambio de ubicación en el postergado proyecto de embalse del arroyo Napostá, proponiendo que el mismo se hiciera a la altura del denominado Puente Canessa.

De esta manera se modificaba el proyecto que se venía gestionando desde 1904, cuando el gobierno provincial sancionó la ley estableciendo la prioridad de ejecutar esa obra destinando los recursos necesarios para los estudios pertinentes.

En ese momento, hidráulica de la provincia encontró adecuado embalsar las aguas en cercanías del nacimiento del arroyo, entre los cerros Águila y Aguilucho. Todos los proyectos desde entonces centraban su atención en ese sitio, aunque nunca se concretó un estudio serio y completo.

Pero la gran inundación que sufrió la ciudad en 1933 estableció “de forma incontrovertible”, que la misma no se originó por las lluvias caídas en las sierras sino en “el espacio de tierra situado desde aquel punto hasta proximidades de nuestra ciudad”, es decir en las cuencas media y baja del arroyo..

Los más de 100 milímetros caídos en La Vitícola, Napostá y campos adyacentes arrastraron una enorme cantidad de agua en el curso medio del arroyo, arrastraron las defensas del parque de Mayo, e irrumpieron en la parte Norte de la ciudad, buscando el cauce del Maldonado, por entonces de modestísima capacidad para transportar agua.

A partir de esa situación se estableció, hasta hoy, que el embalse debiera realizarse en cercanía de nuestra ciudad, puntualmente en la gran hondonada vecina al Puente Canessa, donde deberían eliminarse algunas lomadas,

Hace 80 años se definió el lugar más conveniente

Cuando se decidió en 1948 construir el canal Maldonado, se entendió que esa obra era suficiente para captar el agua de las grandes crecidas que el Napostá tenía, de manera recurrente, cada 8-10 años. Entonces el embalse quedó postergado y poco a poco cayó en el olvido. No de la ciudad, que siguió planteando esa alternativa, cuya existencia hubiese evitado la drástica inundación del pasado 7 de marzo.