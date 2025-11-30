Cerró un negocio histórico, fiestón en avenida Cabrera, gran proyecto en Sierra y se vienen tres clubes de campo

--Buen día, Juan, ¿ya estás de vacaciones como el plantel del Muñeco?

--Para nada. Sigo firme, aguantando tus burlas que reaparecieron luego de largos meses donde estuviste sumido en el más absoluto de los silencios. Me alegro que lo hayas superado.

--Ja, ja, me parece muy bien que conserves el sentido del humor, sobre todo en un cierre de año para el olvido. Pidamos los primeros cortados y arranquemos, ¿dale?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Dale, la que pasó fue una semana caliente por varios temas, menos mal que ahora aflojó un poco el calor.

--Tenés razón, menos mal que está un poco más fresco porque no creo que tengas tanta suerte como el Chiqui Tapia.

--¿A qué te referís?

--A qué Tito, cuando nos traiga el café, ni loco va a querer secarte la nuca.

--Ja, ja. Terrible lo del escándalo desatado en la AFA, sumado a las críticas del gobierno a Tapia, la decisión de Milei de no asistir al sorteo del Mundial 2026, las represalias a Estudiantes, lo que dijo Verón sobre los manejos en esa entidad, etc, etc.

--Y no te olvides de ciertos arbitrajes escandalosos.

--Por supuesto. Sumale, como un dato no menor, la serie de comunicados de clubes en apoyo a Tapia y, por otro lado, el repudio de los hinchas a esos comunicados en las redes sociales. Todo esto no hace otra cosa que aumentar el desprestigio de la AFA.

--Bueno, dejemos las secadas de nuca de lado y pasemos a nuestros habituales temas locales y regionales, Juancho. Me imagino que un tema de estos días fue la aprobación en el Concejo de la ordenanza fiscal e impositiva.

--Sí, se aprobó un aporte extraordinario de las empresas del Polo para obras de desagües en distintos barrios y un cambio en la forma de calcular las tasas para los bahienses que incluye aumentos en las partidas.

--Exacto, en el primer caso hubo acuerdo con las empresas y no se puede dejar de lado el trabajo de gestión que se hizo desde la Unión Industrial de Bahía Blanca para acercar al intendente Federico Susbielles, que dicho sea de paso siempre manifestó una vocación dialoguista, con las empresas que gracias a este encuentro, terminaron comprendiendo la necesidad de tantos bahienses que todavía viven en estado de pánico ante la posibilidad de vivir aquella pesadilla del agua. Como siempre el diálogo es el camino más seguro para los buenos resultados. En cuanto al nuevo sistema de tasas, el éxito estuvo apoyado en que el oficialismo sumó el apoyo de concejales de otros bloques.

--Luego se conoció un durísimo comunicado de Oscar Liberman.

--Sí, contra todo aumento de impuestos y tasas sin baja del gasto y anunciando la virtual expulsión de la Libertad Avanza de todo concejal que haya acompañado el proyecto del Ejecutivo municipal.

--Se habló mucho de todo esto y, más allá de la polémica, habrá que ver durante el transcurso del año si esto es, o no, un impuestazo, como algunos dicen. Ojo vos, que vivís en la zona más cara, je, je.

--¿Vos decís? Mirá que ni siquiera tengo asfalto ni cámaras de seguridad en la vía pública. Te menciono esto último porque es una de las nuevas prestaciones que ahora se contemplan.

--Como bien decías antes, esperemos a ver qué pasa realmente. Pero ahora vos tirá algo que haga ruido.

--Ok. Tengo algo interesante de la zona serrana.

--Che, el finde pasado tiraste varias novedades de peso de las sierras. ¿Otra más?

--Sí, para que veas que siempre hago los deberes. Esta tiene que ver con un proyecto de Corredor Turístico sobre la ruta provincial 72.

--La que conecta Sierra de la Ventana con Saldungaray...

--Claro. La iniciativa, que comercializa una muy conocida inmobiliaria serrana, consiste en un nuevo frente urbano orientado al turismo, el comercio y los servicios.

--Bueno, pero tirá más info.

--Ya llego, esperá. El proyecto organiza tres manzanas con funciones complementarias: una primera enfocada en gastronomía, hotelería y entretenimiento; una segunda dedicada al abastecimiento y servicios comerciales (supermercado, estación de servicio, etc) y una tercera destinada a infraestructura comunitaria clave como terminal de ómnibus, oficina de turismo, centro deportivo, escuela, centro terciario y espacio para adultos mayores.

--Digamos que apunta a mejorar el ingreso a Sierra de la Ventana por ese sector.

--Claro. Además, incorpora un corredor verde posterior que abre visuales hacia las sierras.

--Bien. Contame algo del panorama comercial bahiense.

--Te traje varias cosas. Primero te digo que mañana lunes abre la famosa tienda uruguaya de ropa en el ex Palacio del Cine, luego de una enorme inversión que le devolvió a ese inmueble gran parte de su antiguo esplendor, pero me gustaría empezar por el cierre de un histórico local de la gastronomía bahiense.

--Contame.

--Cerró Maxwell, el snack bar de Alem 1100, muy ligado a la movida juvenil y universitaria.

--¡Uh, no sabía nada!

--Sí, luego de 27 años, Federico debió optar por cuidar su salud o seguir metiéndole a una actividad que lo apasiona y decidió por lo primero, pese a que este negocio fue como un hijo más para él. Así que lo puso en venta y ya hay compradores.

--Contame.

--Me dijeron que el negocio lo compró, junto a un socio, el dueño de un hermoso parador ubicado en el Parque de Mayo, cuyo nombre evoca a una escuela alemana de arte, diseño y arquitectura simple que se reconoce por las líneas limpias, el uso de materiales como acero, vidrio y hormigón y casi nula ornamentación.

--Bueno, pero andá al grano y tirá los nombres del comprador o compradores.

--Ja, ja, ok. Me dijeron que lo compraron el Mono Torre y el Negro Stacco.

--Con lo que me decís ya sé de qué carrito del parque me hablás. ¿Y qué van a hacer en Alem?

--Ya están en plena reforma, no tengo mucha data, aunque el nuevo local tendrá juegos de mesa o algo parecido. El tema es que se fue un negocio histórico, que era impresionante cómo supo trabajar en una época.

--Sí, me han dicho, por ejemplo, que vendía 2.500 o 3.000 tragos por fin de semana. Sigamos.

--Dale. Me enteré que esta semana se viene la reinauguración de la cafetería y heladería artesanal ubicada en calle Holdich al 700.

--Es verdad. Días atrás pasé y estaban de obra.

--Sí, acaban de finalizar una ampliación que les permitió duplicar el tamaño del local con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes, buscando ofrecer un ambiente familiar, cálido y cómodo. Si te parece tengo tres novedades comerciales más, cortitas.

--¿A ver?

--En Cerri hay una panadería, cuyo nombre no sé si es de tres o cuatro hojas, que se expande. Donde tenían el horno ahora están trabajando para poner hacer un bodegón y poder llevar algún cantante local que haga la cena más entretenida.

--¿Te referís a la panadería de Gutiérrez y Passo? ¿La que tiene otros dos sucursales en Bahía?

--Claro, y la idea es poder inaugurar en enero.

--¿Y las otras dos novedades?

--En avenida 14 de Julio al 3000 abre una dietética y verdulería boutique, con mucho énfasis en productos sin TACC y con delivery. Y, por otro lado, luego de tener que superar muchísimos trámites burocráticos, Jorge abrió una sucursal en Bahía de la marisquería que tiene de Sierra. Por si te interesa está en Irigoyen al 400.

--Algo me enteré. Me dijeron que emprendió una “bravía” cruzada para poder lograr la habilitación.

--Sí, tuvo que sortear no pocas exigencias, hasta que finalmente lo consiguió. Así que le deseamos mucha suerte, como a todos los emprendedores que se la juegan y dan empleo.

--Coincido, pero veo que pasa el tiempo y no me decis nada del fiestón que hicieron Jorge y Juan Carlos, el viernes a la noche, en el salón de eventos de avenida Cabrera el 4400.

--Tenés razón, tremendo evento organizado por los hermanos Bonacorsi en Yesterday para despedir el año, realmente un clásico para encontrarte con todo el mundo y disfrutar de un muy buen momento..

--Seguí.

--Pará. No quiero olvidarme de comentarte que a fines del verano, el 28 de febrero, en Bahía se realizará la segunda edición del Festival Nueva Sur. El otro día, en una cervecería céntrica, se ofrecieron todos los detalles.

--Bueno, compartilos.

--Será en el predio de la FISA y se anunció la presencia de Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Silvestre y la Naranja, Mujer Cebra, Daniela Milagros, Las Tussi y Soldadores sin Careta. La idea es que sea un gran cierre de verano, con una buena oferta gastronómica, y se espera recibir a unas 6.000 personas.

--Buena propuesta, anotada, pero que esto no decaiga. Seguí con más info. Dale, vos podés, Juan.

--Veo que nada te conforma, pero escuchá bien porque este es un tema muy interesante. En una de esas Bahía podría sumar tres clubes de campo.

--¿En serio?

--Sí. El que todos conocemos, Pago Chico, está en el distrito de Rosales, pero ahora me comentaron que hay tres proyectos presentados en La Plata, porque su aprobación o no depende de Provincia.

--Muy buen tema, sobre todo porque se mantiene cierta tendencia a los barrios cerrados con un fuerte componente de vida al aire libre, baja densidad y actividades sociales, un fenómeno que en Argentina irrumpió con fuerza en los 90.

--Y sí, muchos buscan lotes o casas rodeadas de grandes espacios verdes, con canchas de golf, tenis, fútbol, piscinas, senderos, clubes sociales y servicios de seguridad, por ejemplo.

--Bueno, todo muy lindo pero quiero más detalles. ¿Tenés?

--Sí. Te paso la localización aproximada de los tres proyectos: ruta 51, Camino de la Carrindanga y zona de Calderón. Uno tendría cancha de golf y otro una plantación de trufas. Se trata de tres grupos inversores distintos, muy fuertes, pero como te dije, ahora el visto bueno depende de Provincia.

--Si me decido resérvame un lote, pero ahora seguí tirando info. ¿Algo más del sector comercial?

--Algo. Seguro te acordás que tiempo atrás te hablé del regreso de los Premios de la Corpo a la excelencia empresaria.

--Claro, vuelven luego de seis años.

--Exacto. La gala de premiación tendrá lugar el martes 9 de diciembre, día en el que nuestro amigo el Francés cumple 60 añitos, y sin una cana.

--Ja, ja. ¿Habrá festejos en los links de Palihue?

--No lo sé, pero la gala que recién te mencioné promete ser un evento de lujo, a tal punto que será transmitida en vivo por El Nueve TV.

--Tirame nombres de las empresas ternadas.

--Dale. En Trayectoria Empresarial aparecen Codimat, Gastromax y Gambrinus; en la categoría Empresa Familiar figuran Finca Nobles Caciques, Piletas Lafquen y Edmar; en Servicio Destacado: Imágenes del Sur, Tecnophos y M&CO.

--Bien, seguí.

--En categoría Empresa Innovadora están ternadas Verdea, Easy Fit y Tecpron; en Industria Destacada: Cerramientos Acristalados, EFESA y Metalúrgica Montepietra; en Impacto Empresarial: Consorcio Abierto, Dow Center y Agora Ingeniería; en el rubro Empresa Joven están Artesanales Carmela, Pan de Garage y Saniclick; mientras que en Comercio Destacado figuran Casa Monte, Thiers y Fernández Pinturas.

--Ok. Avanti.

--Bien, y ya que estamos hablando de premios, ¿sabías que una bahiense fue galardonada con un Martín Fierro de Cable 2025?

--No.

--Se trata de Natasha “Cocu” Yasbtizky, que trabaja en una agencia de publicidad porteña que fue premiada en la categoría mejor aviso publicitario por la campaña hecha a una gran firma petrolera.

--Felicitaciones a Natasha y sigamos ahora con temas urbanos. Algo hablaste de la nueva tasa municipal, pero ¿tenés alguna obra?

--Mirá, me escribió Dardo Lemus a mi correo [email protected] para comentarme un par de ideas muy interesantes sobre el tema de las obras inconclusas en Paso Urbano.

--¿Qué te dijo?

--A su entender se tendría que haber hecho una ruta “anillo externo” desde la Planta de Gas de Cerri, conectando la R3 Sur, con la R35, la Rotonda de la R33, la R 51 y la R3 Norte. De esta forma se hubiera EVITADO el "complejo" Paso Urbano, con muchísimo menos costo, sin puentes, ni colectoras, cruces de ruta y servicios, ni derivadores complejos.

--Habría que expropiar la superficie necesaria de tierra para que pase la nueva traza.

--Exacto, no es un tema mejor, pero allí seguramente florecerían estaciones de Servicio, etc. Para Lemus, lo de Paso Urbano fue una mala idea desde el comienzo.

--No es el único que piensa así, lo mismo con los puentes de la autopista de la ruta 33. Habrá que ver si todavía se está a tiempo de reformularlo hacia algo mucho menos ambicioso.

--Y por otro lado se preguntó si no será mejor respetar lo que nos enseñó la naturaleza el 7M que reparar con más cemento el Canal Maldonado. En tal sentido, recordó que con su desborde y destrucción de las obras humanas, el arroyo dejó un cauce más amplio.

--Explicame.

--Claro, plantea que quizás la solución del problema sea simplemente limpiar y retirar las placas de cemento, proteger los desagües pluviales que descargan en el Canal, profundizar y ensanchar el cauce en los sectores donde lo permite, desde el imprescindible partidor del Parque de Mayo hasta el mar y dejar bardas o barrancas con vegetación para fijar los nuevos límites naturales, hacer puentes más largos que no interfieran con el cauce y realizar un mantenimiento adecuado del “nuevo” arroyo Maldonado.

--Probablemente sea una solución más amigable con la naturaleza, de menor costo y más rápida ejecución.

--Así, en su opinión, el nuevo Arroyo Maldonado podría usarse con fines recreativos, en sectores bien estudiados. Te tiré estas ideas de Lemus porque es un asiduo lector de nuestras charlas desde hace muchos años y sus comentarios siempre aportan algo.

--Exacto, y eso es algo que se agradece. ¿Qué más?

--Laura me preguntó qué pasó con el paseo comercial que iban a hacer en pleno Villa Mitre, donde estaba Expreso Sud Atlántico, frente a la plaza.

--Cierto. Me dijiste que lo había comprado una cadena local de electrodomésticos, que habían adquirido también una propiedad sobre Washington y que el complejo tendría salida también por Castelar.

--Por lo que pude averiguar ahora iniciaron las tareas de limpieza y desmalezado del predio, pero no sé que pasará con esa inversión. Como dice un amigo, hoy por hoy, no creo que el pollo fume.

--Pasemos a otros temas, si es que tenés.

--Algo judicial. Parece que el fallo Barrios, de 2024, que permitió actualizar deudas por inflación, abrió un debate mayor: ¿hasta dónde pueden los jueces definir el valor real de las obligaciones en un país de moneda inestable?

--Explicame.

--La indexación judicial parece lógica, pero genera criterios dispares y tensiones entre acreedores y deudores. Por eso, ahora un amparo colectivo en Bahía Blanca, presentado por una boga de calle Sarmiento, vinculada a la italianidad, pide reglas claras y uniformes para evitar que la inflación —un fenómeno externo— recaiga solo en el deudor.

--No sé si entiendo. El problema no es actualizar o no, sino quién asume el costo del derrumbe del peso y cómo garantizar previsibilidad.

--Exacto. Sin una solución institucional, cada sentencia se vuelve un azar. El amparo busca simplemente una cosa: reglas claras, uniformes, predecibles y discutidas en los ámbitos institucionales que corresponden. Ni héroes ni villanos. Solo la necesidad de que el sistema funcione con la menor improvisación posible.

--Bien, ¿algo más antes de ir levantando campamento?

--Sí, el Club Pacifico, en conjunto con la Muni, está organizando la última concentración del año de las selecciones Nacionales de Básquet para personas con Discapacidad Intelectual. Será del 5 al 7 de diciembre, con encuentros de exhibición en el club y entrada libre y gratuita.

--Bueno, zarpemos. Ya se hizo retarde, Juan. Andá a prender el fuego.

--Tenés razón, José Luis. Hasta la semana que viene.

--Chau, nos vemos la próxima semana.