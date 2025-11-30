En vivo: ¡Comenzó la carrera! Franco Colapinto ya gira en el Gran Premio de Qatar

El piloto argentino Franco Colapinto largó la vuelta de prueba, con cubiertas duras, desde la vigésima posición con su Alpine en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1.

Tras una muy mala jornada de viernes y sábado, Colapinto finalizó último en la clasificación (20), muy lejos de su compañero el francés Pierre Gasly, quien saldrá desde la décima (10°) posición en la grilla.

Por una modificación no permitida al monoplaza por parte del equipo de Alpine, Colapinto deberá largar desde el pitlane, otro problema más para el argentino.

La competencia que se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Losail, es la penúltima del campeonato.

Cronología

13.14. En la vuelta 7 surge la primera bandera amarilla e ingreso del coche de seguridad por un accidente de Nico Hulkenberg (Kick Sauber), marginado de la competencia.

13.10. Transcurridas las cinco primeras vueltas se mantiene Oscar Piastri (McLaren) con el liderazgo, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

13.04. Franco Colapinto ya gira en el GP de Qatar.

13.01 Se largó la vuelta previa del Gran Premio de Qatar.