Lautaro le dio la victoria a Inter con dos goles y sigue haciendo historia en el club italiano

Con dos goles del bahiense Lautaro Martínez Inter venció este mediodía a Pisa y volvió al triunfo en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.

El Toro marcó los dos tantos en la victoria por 2 a 0, convirtiendo a los a los 69 y 83 minutos.

Con este éxito, el elenco italiano volvió al triunfo luego de dos caídas (en el clásico ante Milan y frente Atlético Madrid por Champions) y quedó a un punto del líder de la tabla, que comanda justamente el rozzonero.

Además, con estos goles, el jugador surgido en Liniers escribió otra página en su gloriosa historia en Inter ya que llegó a las 163 conquistas y se convirtió en el cuarto máximo goleador de la institución, superando a Sandro Mazzola.

Asimismo en este momento es el máximo goleador del torneo italiano, con 6 conquistas.