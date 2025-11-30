Recaudación tributaria: revelan el dato de noviembre que podría ser la cuarta caída seguida

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dará a conocer este lunes la recaudación tributaria nacional de noviembre, que podría marcar el cuarto mes de retroceso real consecutivo.

El organismo difundirá el dato oficial este lunes 1 de diciembre con la atención puesta en si los ingresos recaudados podrán superar la inflación del periodo o volverán a quedar por debajo como sucede desde agosto.

En octubre, la recaudación de Recursos Tributarios alcanzó $16.165.742 millones con una variación interanual de 26,5%, pero descendió un 3,6% real interanual, lo que fue asociado por el ente a “la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de octubre 2024”.

En este sentido, en el calendario pasado, las arcas del Estado contaban con los ingresos del todavía vigente Impuesto PAÍS y el blanqueo. A estas ausencias durante estos últimos meses también se suman algunos factores que afectaron la recaudación como el proceso electoral y la quita temporal de las retenciones.

Estos aspectos no vienen siendo compensados por otros tributos. En esta línea, durante el penúltimo mes del año, la recaudación del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sufrieron caídas.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que la recaudación por IVA se redujo durante noviembre 3,1% interanual en términos reales, frente al descenso de 3,7% real registrado en el mismo mes del 2024. En tanto, Ganancias exhibió una merma real del 2,9% en noviembre, contrastando con la suba real del 7,4% en dicho mes del año pasado.

En la misma línea, el Instituto Argentino Análisis de Fiscal (IARAF) estimó que “en conjunto la recaudación de IVA y Ganancias habría registrado una baja real interanual del 3,4%” y agregó que también se habría producido una caída en la recaudación de los impuestos internos del 12,8%.

Ambos reportes reflejaron el panorama en el marco del análisis de las transferencias nacionales automáticas a provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante noviembre, que registraron un descenso superior al 5% interanual real.

De acuerdo al último dato de recaudación, en el acumulado de los primeros 10 meses de 2025, ARCA registró el ingreso de $150,98 billones, con un aumento nominal de 43,4%, equivalente a una disminución de 4,9% en valores reales. (con información de NA)