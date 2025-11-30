En vivo: mirá Peñarol-9 de Julio, por la final del Provincial femenino en Mar del Plata

El partido, en vivo. Foto: captura de pantalla.

9 de Julio está visitando a Peñarol, de Mar del Plata, en la final del Súper 4, correspondiente al Provincial de Mayores.

El representante de nuestra ciudad derrotó en la semifinal a Regatas de San Nicolás, 80-62, mientras que el milrayitas dejó en el camino a San Martín de Junín: 80-32.

Mirá el partido en vivo: