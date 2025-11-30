En vivo: mirá Peñarol-9 de Julio, por la final del Provincial femenino en Mar del Plata
El representante bahiense aún no pudo vencer al milrrayitas durante la temporada.
19:08 | 30/11/2025
El partido, en vivo. Foto: captura de pantalla.
9 de Julio está visitando a Peñarol, de Mar del Plata, en la final del Súper 4, correspondiente al Provincial de Mayores.
El representante de nuestra ciudad derrotó en la semifinal a Regatas de San Nicolás, 80-62, mientras que el milrayitas dejó en el camino a San Martín de Junín: 80-32.
Noticias Relacionadas
Mirá el partido en vivo: