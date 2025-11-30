Inestable y cálido: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con algunas preciptaciones y con temperatura agradable es la que vivirá Bahía Blanca este lunes.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 26 grados centígrados.

Por la mañana, el tiempo será inestable con precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas; el viento será leve con ráfagas de intensidad regular del noroeste y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima del lunes será de 14 grados centígrados.

En la tarde se darán precipitaciones remanentes, mejorando y templándose. El viento tendrá intensidad leve del noroeste rotando al sudeste; el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

En esas horas se dará la máxima de la jornada, de 26 grados centígrados.

La noche será fresca con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 17 grados centígrados.