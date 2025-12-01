Eliminatorias: la Selección disputa la revancha ante Cuba, a las 19

El DT le habla a sus dirigidos en el entrenamiento del fin de semana en River. Foto: prensa CABB.

Luego del exitoso debut en la primera etapa del clasificatorio, el seleccionado argentino mayor de básquetbol recibiré este lunes a Cuba, por la fecha 2 del torneo conducente al Mundial de Qatar 2027.

El partido se jugará en el estadio del club Obras Santarias de Buenos Aires, a las 19. Se podrá ver por TyC Sports, Directv Sports y CourtSide 1891.

Ambos equipos se enfrentaron el jueves pasado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, Cuba, donde el elenco albiceleste ganó por 80-68.

Este lunes el conjunto argentino será dirigido por Pablo Prigioni, quien no pudo viajar a Cuba por las disposiciones del gobierno estadounidense. Recordamos que el DT cordobés reside en suelo estadounidense, donde se desempeña como asistente técnico en el staff de Minnesota Timberwolves de la NBA.

En el cotejo disputado en La Habana dirigió al equipo Nicolás Casalánguida.

Los otros partidos de la jornada serán Estados Unidos-Nicaragua (21.10), Dominicana-México (21.10), Puerto Rico-Jamaica (21.10) y Canadá-Bahamas (21.10).

Sistema de disputa

Luego de esta etapa los tres mejores de cada zona se reagruparán en un lote de 12 países que serán divididos en dos zonas de seis. De cada uno de esos grupos, los tres mejores irán al Mundial más el mejor cuarto, para totalizar siete clasificados.

Plantel albiceleste

Los jugadores a disposición del cuerpo técnico para hoy son:

1- Francisco Cáffaro - Boca Juniors (Argentina)

2- Lee Aaliya - UCAM Murcia (España)

7- Facundo Campazzo - Real Madrid (España)

9- Nicolás Brussino - Gran Canaria (España)

10- Gonzalo Corbalán - San Pablo Burgos (España)

11- José Vildoza - Básquet Girona (España)

14- Gabriel Deck - Real Madrid (España)

16- Dylan Bordón - La Laguna Tenerife (España)

18- Gonzalo Bressan - Olímpico (Argentina)

20- Juan Bocca - Fibwi Palma (España)

21- Juan Fernández - Básquet Girona (España)

35- Mateo Díaz - Fuenlabrada (España)

44- Alex Negrete - Flamengo (Brasil)



Entrenador: Pablo Prigioni; asistentes, Nicolás Casalánguida, Guido Fabbris y Pablo Albertinazzi; Preparador físico: Cristian Lambrecht; Médico: Mariano Delía; Kinesiólogo: Paulo Maccari y Leandro Amigo; Utilero: Facundo Vartanian.