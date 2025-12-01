Bahiense resignó Juniors y Norte perdió Deportivo: medio siglo de Bahiense del Norte

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Eso que generalmente se torna inviable, dos clubes pudieron concretarlo: Bahiense resignó Juniors y Norte perdió Deportivo, así surgió Bahiense del Norte.

Hoy se cumple medio siglo de esa fusión que unió a Deportivo Norte (ubicado en Salta 359) con Bahiense Juniors (Salta 28).

Surgida la idea, el respaldo fue prácticamente unánime. Inclusive, con los colores poco hubo que definir, porque coincidía el azul, entonces le agregaron el amarillo de Bahiense y el rojo de Norte.

Se trataba de "dos buenos vecinos", con muchos de Norte que se acercaban a Bahiense para disfrutar de las kermeses.

El primer acercamiento formal para evaluar la posibilidad tuvo como representantes a Carlos Almirón, por entonces presidente de Norte, después reemplazado por Alberto Rossini, y Jorge "Yuyo" Ginóbili, integrante de la comisión de Bahiense Juniors.

Un grupo minoritario de Norte estaba en desacuerdo con la intención, pero no tuvo fuerza para frenar lo que a otros ilusionaba.

¿Quién salió favorecido con la fusión? Los dos.

Bahiense Juniors tenía mayor espacio y en semejante superficie se podía invertir. Por entonces, ya contaba con el gimnasio techado, y estaba proyectado el edificio lindante, de 66 departamentos y adjudicado a los socios, del cual el club adquirió la planta baja, más el primer piso.

Bahiense Juniors se había fundado el 15 de diciembre de 1930 y Deportivo Norte el 12 de enero de 1931.

El 10 de octubre de 1975 se realizó una reunión entre representantes y el 1 de diciembre, un día como hoy, hace exactamente 50 años, surgió Bahiense del Norte.

"Como primer presidente -recordó alguna vez el fallecido "Yuyo" Ginóbili- me tocó vivir una situación algo desagradable. En ese entonces todos los clubes tenían su cantina, y nosotros habíamos habilitado una nueva. Pero claro, sólo venía la gente de Bahiense y una persona de Norte. Entonces, un día fui a Norte porque habíamos decidido cerrarla y había unas diez personas. Fue una conversación un tanto subida de tono con algunas que estaban un tanto enfervorizadas".

"Les dije -agregó- 'muchachos, ustedes podrán tener toda la razón del mundo, pero desde el lunes esto no se abre más, porque tenemos a tres cuadras unas instalaciones de primera. Y se vinieron, sólo se alejaron dos rebeles'".

Con el básquetbol como deporte por excelencia -también cuentan con patín y vóleibol-, el sello distintivo a nivel mundial es que ahí nacieron dos jugadores, como Manu Ginóbili y el Puma Montecchia, y otro, Pepe Sánchez, se sumó saliendo de su niñez. Los tres, de grandes, consiguieron el oro olímpico con Argentina en 2004. Algo inédito y, probablemente, inigualable.

Primera comisión

Presidente: Jorge Ginóbili.

Vicepresidente: Alberto Rossini.

Secretario: Juan Carlos Lobo.

Tesorero: Norberto Salvucci.

Vocales: Roberto Achilli, Norberto Novero, Osvaldo Compagnoni, Rubén Caballo y Jorge Cuadrado.