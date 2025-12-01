"Las Guerreras Doradas": magia, música y valentía llegan al teatro Don Bosco

La cartelera infantil de la ciudad recibe una nueva propuesta llena de fantasía y emoción. "Las Guerreras Doradas" se presentará este lunes 08 de diciembre de 2025 a las 16:00 en el Teatro Don Bosco, prometiendo llevar a los espectadores a un viaje donde la música se convierte en el arma más poderosa contra la oscuridad.

La trama nos presenta a tres jóvenes artistas muy especiales que descubren un destino mayor que brillar bajo los reflectores. Ellas han sido enviadas con una misión clara: proteger al mundo de una oscuridad que amenaza con expandirse, defendiendo la esperanza y la alegría de todos.

Música, acción y valores

A través de coreografías llenas de energía y canciones vibrantes, estas tres heroínas deberán enfrentar a los enemigos de la luz. Sin embargo, la batalla no solo se libra con magia, sino con la fuerza de la unión.

Más allá del entretenimiento visual, la obra destaca por su profundo contenido emocional y educativo. "Las Guerreras Doradas" busca inspirar a los más pequeños (y recordar a los grandes) que el verdadero poder reside en:

Creer en una misma.

Mostrarse tal cual somos.

Confiar en los amigos y seres queridos.

Bajo la premisa de que "cuanto más fuerte y más unidos cantemos, nada podrá detenernos", el espectáculo garantiza una experiencia conmovedora donde la amistad es puesta a prueba y sale fortalecida.

Para que no te pierdas esta aventura única, toma nota de los detalles:

Espectáculo: Las Guerreras Doradas.

Fecha: Lunes 08 de Diciembre de 2025.

Hora: 16:00.

Lugar: Teatro Don Bosco (Rondeau 119).

Entradas disponibles en Ticket Bahía.

Información importante: