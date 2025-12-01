Sorpresa en Central Córdoba: Omar De Felippe decidió no continuar como DT

Omar De Felippe no continuará como entrenador de Central Córdoba la próxima temporada, ya que no renovará su contrato que vence en diciembre de este año, por lo que el conjunto de Santiago del Estero deberá buscar un reemplazante.

La idea era que en estos días se juntara con la dirigencia para acordar el año próximo, pero en una decisión inesperada para el mundo del Ferroviario, De Felippe les comunicó a los directivos que no renovará su vínculo, por lo que se marchará y la eliminación en cuartos de final del Clausura frente a Estudiantes por 1-0 fue su último encuentro en la institución.

El técnico de 63 años se va como un ídolo del club porque obtuvo la Copa Argentina en 2024, que le permitió disputar la Copa Libertadores, en la que consiguió ser el primero en vencer a Flamengo --luego campeón del torneo-- en el Maracaná por el torneo más importante del continente.

Cabe remarcar que hace un tiempo De Felippe había expuesto a la dirigencia por una supuesta deuda en los premios de la Copa Argentina y otros compromisos económicos, lo que provocó que el club emitiera un comunicado explicando la situación.

La salida de De Felippe, quien había arribado en julio de 2024 para afrontar su segundo ciclo (estuvo en 2023), se da luego de 28 victorias, 21 empates y 20 derrotas, pero más allá de los números, dejó al equipo en lo más alto y siendo protagonista del fútbol argentino.

En sus redes sociales, la institución lo despidió con un breve, pero emotivo mensaje: "Gracias por habernos hecho tocar la gloria; gracias por enseñarnos que, con trabajo, podemos llegar lejos; gracias por haber hecho feliz a toda una provincia; gracias por este tiempo lleno de alegrías. ¡Hasta pronto, Omar!".

“El ciclo fue muy bueno, pero el club necesita otro camino”, señaló Omar.