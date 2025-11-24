¿Se viene la estatua?: “A De Felippe, renovación...”, piden los hinchas de Central Córdoba

Es idolatría en su máxima expresión. Los hinchas, obnubilados por “Don Omar”, piden que se extienda uno de los ciclos más exitosos de la historia de Central Córdoba.

Desde su llegaba, De Felippe les cambió la mentalidad. Se dejó de pensar en la permanencia, para comenzar a ser protagonistas en cada una de las competencias que disputó.

Luego de una gran experiencia internacional, donde dejaron su marca en el continente, lograron meterse en zona de Playoffs en el Clausura y con la victoria 2-1 ante San Lorenzo aseguraron su presencia en los cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán con Estudiantes.

La definición, nuevamente en el Madres de Ciudades, genera una gran expectativa y sueñan con estar presentes en la final del 13 de diciembre. “Imaginate… con el capitán que tenemos como DT vamos al frente”, tira uno de los hinchas. “Estando él, vamos a llegar a la final. Esperamos otro titulo de parte tuya”, refuerza otro de los que quiere dar otra vuelta olímpica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pero en esta loca historia siempre hay lugar para el suspenso y el drama. No solamente por la necesidad de remontar resultados, como en la Copa Argentina, sino por los rumores de salidas. Pasó con algunos jugadores que alcanzaron un gran nivel durante el 2025, pero ahora golpeó fuerte al corazón santiagueño: la continuidad del ex entrenador de Olimpo. Ante los rumores de un posible fin de ciclo, una vez que finalicen las competencias oficiales, los hinchas juegan su partido para inclinar la balanza para que ponga la firma.

“No quiero que se vaya. Es el hombre que potenció Central Córdoba. Llegó en el peor momento y lo levantó al club”, relata con angustia una de las hinchas. Mientras que otros van al grano y comienzan con los pedidos: “Quedénse, porque en Santiago va lograr muchas cosas que no van a lograr en otro lugar”. Llegando a lo económico y reconociendo que el club tendrá que hacer el esfuerzo. “No te vayas papi, ya te vamos a arreglar”.

Mientras transita los complicados caminos de las instancias finales se disfruta del presente, pero proyectan el futuro. El que lo imaginan con el cuerpo técnico que los llevó por las hermosas sensaciones de las hazañas deportivas. Generando una identidad de juego, con la que se ganaron el respeto de los rivales. Luchando siempre por estar en los primeros lugares y el pueblo Ferroviario se lo agradece, motivo por el que comenzó a pedir por la renovación.