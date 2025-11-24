Bahía Blanca | Lunes, 24 de noviembre

“Vine a Huracán a salir campeón, es lindo soñar cuando sabés que se puede”

El Globo goleó 4-1 a Libertad y Ulises Olguín fue uno de los que más tiempo se quedó dentro del campo de juego festejando el pasaje a la final del torneo Clausura de la A liguista. Ahora se viene Liniers, el club donde se formó.

Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Arengó a los hinchas después del cuarto gol de su equipo y fue el primero en ir a festejar de cara a “La Fiel” (la barra de Huracán) cuando el partido había finalizado.

“Vine a este club a salir campeón, el plantel se armó para un único objetivo, pero se necesitaba del esfuerzo y el compromiso de todos, y ese fue el mensaje desde el primer día de entrenamiento. Vamos por el camino correcto”, señaló Ulises Olguín tras el 4-1 sobre Libertad y el pasaje del Globito a la final del torneo Clausura.

Se formó en las menores de Olimpo de AFA, pasó por Liniers, siguió por La Armonía, pero fue este año donde encontró madurez y sentido de pertenencia en un grupo con jugadores que, más allá de la experiencia, de estar plenamente consagrados y de haber alzado alguna que otra Copa, no pierden las ganas de ganar y de trascender.

“Los referentes van por la gloria, y ese entusiasmo se lo contagian al resto. El fútbol de Huracán está manejado por gente de bien,  desde los dirigentes y el cuerpo técnico hasta los auxiliares y los que colaboran para que a nosotros no nos falte nada”, admitió el férreo segundo marcador central.

“Huracán es una familia y la gente siempre apoya, en los momentos lindos y en los malos. Por eso fuimos a festejar con todos los hinchas cuando terminó el partido”, sostuvo quien está a préstamo hasta fin de año aunque tiene el pase en su poder.

“Vengo luchando por ser campeón y la ilusión aumenta todos los días, desde que me despierto hasta que me vuelvo a acostar. Siempre pensando en Huracán”, indicó el propietario e instructor de fuerza y funcional en el gimnasio Training Up (Zelarrayán 1251).

--Veo que tu papá Héctor no se pierde un partido y está “enganchado” con el club, ¿él también sueña con ser campeón?

--Sí, mi viejo y mi familia son hinchas del equipo donde estoy yo; me siguen desde siempre y festejamos o nos amargamos juntos. Los adoro, ellos son el sostén de mi carrera, los que me empujan a darle para adelante cuando muchas veces estoy complicado con el trabajo y voy de un lado al otro desde la mañana hasta la noche.

--Con Brian Scalco en el equipo es “robo”.

--Es un hdp, sigue haciendo goles, es un asesino serial en el área contraria. Cada vez que agarra la pelota y enfila hacia el arco es un peligro- Que la siga metiendo, mientras él se sienta bien nosotros somos felices.

