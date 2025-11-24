Un campeón del mundo con Argentina volvió a jugar después de 776 días

El futbolista fue campeón en el Mundial de Qatar 2022. Foto: NA.

El argentino Alejandro “Papu” Gómez volvió a disputar un partido oficial después de 776 días, luego de que el 22 de octubre finalizara la sanción por doping que había recibido en 2023.

El mediapunta que se consagró campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 ingresó a los 58 minutos en la derrota 2-0 del Padova ante Venezia por la Serie B italiana, en un Stadio Comunale Eugeneo que lo recibió con una ovación.

En el marco de su regreso el futbolista de 36 años había defendido desde el primer día su inocencia en el caso de la terbutalina detectada en su control, explicando que provenía de un jarabe infantil que tomó por error.

A pesar de su descargo, la sanción se mantuvo firme durante dos años, un período en el que el ex Sevilla y Monza se entrenó con diversos clubes de España e Italia para no perder ritmo.

Su vuelta pudo haberse dado inmediatamente después del fin de la suspensión, pero una sobrecarga muscular retrasó su debut con el Padova, equipo al que llegó el mes pasado como agente libre. Aunque no pudo torcer el resultado ante Venezia, su ingreso marcó el cierre de una etapa difícil y el inicio de una nueva oportunidad en su carrera, mientras el club acumula una racha negativa que se extiende desde mediados de octubre.

El fin de semana también dejó otra reaparición destacada: Paul Pogba, campeón del mundo en 2018, volvió a jugar tras 779 días de suspensión por doping y fue ovacionado en Mónaco, pese a la dura caída 4-0 ante Rennes.

Las dos historias, paralelas por coincidencia y contexto, marcaron un capítulo especial en el fútbol europeo con el regreso de dos figuras que buscan reconstruir su camino profesional. NA).