Un libro de Mariana Enriquez vuelve a integrar la lista de los 100 recomendados del año de TIME

Alguien camina sobre tu tumba, de la escritora argentina Mariana Enriquez, fue elegido por la revista TIME entre los 100 libros recomendados del año. Es la única obra de una autora argentina incluida en la edición 2025, quien ya había figurado en 2023 con Nuestra parte de noche.

Según TIME, la lista resulta de un proceso de evaluación de miles de títulos publicados en Estados Unidos y abarca narrativa, ensayo, crónica y poesía. El comité destaca las obras por su impacto cultural, originalidad y calidad literaria.

Publicado originalmente en 2014 y luego ampliado, Alguien camina sobre tu tumba reúne textos en los que Enriquez relata sus recorridos por cementerios de distintos continentes, entre ellos Montparnasse (París), Highgate (Londres) y el cementerio judío de Praga. La revista subraya que los relatos funcionan como “ventanas a los misterios de la mortalidad”, articulando prácticas funerarias, arquitecturas mortuorias y modos sociales de procesar el duelo y la memoria. La traducción al inglés de Megan McDowell impulsó su circulación en el mercado estadounidense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El reconocimiento se suma a la consolidación internacional de Enriquez, cuyas obras —como Los peligros de fumar en la cama, finalista del Booker Internacional— circulan en decenas de ediciones y traducciones.

Con esta distinción, Enriquez refuerza su presencia en el panorama literario global y confirma el creciente interés internacional por la narrativa argentina contemporánea.

La lista de TIME también incluye títulos como Hostage, de Eli Sharabi; Atmosphere, de Taylor Jenkins Reid; Pan de ángeles, de Patti Smith; Libro de las vidas, de Margaret Atwood; Claire McCardell, de Elizabeth Evitts Dickinson; Gwyneth, de Amy Odell; y No nos separamos, de Han Kang.

Entre las obras seleccionadas aparece además A Flower Traveled in My Blood, de Haley Cohen Gilliland, debut que aborda la apropiación de niños durante la dictadura argentina y el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo. Basado en testimonios e investigación periodística, reconstruye la historia de Rosa Tarlovsky de Roisinblit y el aporte decisivo de la genética forense en la restitución de identidades. (NA)