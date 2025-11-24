Bahía Blanca | Lunes, 24 de noviembre

Tres personas fueron aprehendidas por robar una mochila en Necochea y Drago

El episodio ocurrió anoche, sobre las 22.40. Los elementos fueron recuperados en el lugar.

Foto ilustrativa: archivo-La Nueva.

Personal del Comando de Patrullas aprehendió anoche a tres personas acusadas de sustraer una mochila con diversas pertenencias en la intersección de Drago y Necochea.

Según informaron fuentes oficiales, Juan Díaz Morinigo, de 29 años de edad, Soledad Gisela Sánchez, de 40, y Nehuen Joel Bermon, de 28, habrían robado una mochila blanca y negra propiedad de un hombre de 39.

Dentro del bolso se encontró un celular Samsung, un par de zapatillas rojas, seis pantalones, un jabón de tocador y una maquinita de afeitar.

Los elementos fueron secuestrados en el lugar y reconocidos por el damnificado, mientras que los tres sospechosos quedaron a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

