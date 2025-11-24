Villa Mitre-Estudiantes y Pacífico-Pueyrredón, a las 20, inician las semifinales de Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con los primeros partidos de las series Villa Mitre (1º)-Estudiantes (7º) y Pacífico (4º)-Pueyrredón (6º) comienza hoy, a las 20, la penúltima etapa del segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La semifinales se disputan al mejor de tres. Los ganadores de esta instancia irán a la final, y quien se la adjudique enfrentará en la Súper final a Olimpo, quien obtuvo el primer tramo y recientemente fue eliminado.

Villa Mitre (1º)-Estudiantes (7º)

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Marcelo Gordillo.

Novedades: el plantel tricolor tiene previsto mover hoy por la mañana, tras la gira de Liga Argentina que incluyó tres partidos -y otras tantas derrotas-. Varios regresaron con dolencias, por lo tanto evaluarán si todos están en condiciones para jugar hoy. En princicpio, hay un 99% de posibilidades que no juegue Franco Pennacchiotti y está destacrtado Lautaro Cavero.

En el albo, contrariamente, se encuentran todos los jugadores a disposición.

Cómo llegan: Villa Mitre dejó en el camino a L.N. Alem (2-0) y lleva 11 triunfos en las últimas 13 presentaciones. Estudiantes, por su parte, tras asegurar la clasificación a playoffs recién en la última fecha, sorprendió a Napostá (2-1).

Antecedentes: el tricolor ganó los dos partidos que disputaron, en la apertura de la temporada, 88-78 como visitante y, también, de local (en Pueyrredón), 91-90.

Pacífico (4º)-Pueyrredón (6º)

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Juan Agustín Matías.⁩

Novedades: los dos planteles no sufren bajas.

Cómo llegan: el verde viene de eliminar a Bahiense, 2-1, mientras que Pueyrredón bajó a Olimpo, 2-0.

Antecedentes: se enfrentaron en fase regular, con victorias visitantes: Pacífico, 88-78 y Pueyrredón, 85-65. Este partido significó la única derrota como local del verde en la segunda parte del torneo.

El resto

Mañana jugarán el tercer partido de la final del segundo tramo del ascenso Barrio Hospital (2)-Sportivo Bahiense (0), a las 21, en Olimpo.

En caso de ganar Barrio Hospital ascenderá.

En tanto, el jueves jugarán los terceros partidos de la Permanencia, al mejor de cinco, Estrella (1)-Liniers (1) y 9 de Julio (1)-San Lorenzo (1).