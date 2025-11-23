Superó los 100 goles en Huracán pero no cumplirá su promesa: “Al final no me retiro, sigo hasta los 40”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Mientras el vestuario de Huracán desbordaba de alegría y los jugadores saltaban al ritmo de cánticos que eran descifrables por las letras pero no por la coordinación en la entonación, en la utilería había una pelea amistosa pero encarnizada entre Luis Entraigas, el jefe del sector, y Dan Brian Scalco, la figura del partido.

“No te la vas a llevar, son pocas las pelotas que hay, no te la voy a dar”, le recriminaba el “Feti”, mientras el “Sordo” insistía: “Yo sé que es mía, y es la del último gol, ahora o más tarde, capaz después de que me duche, pero me la voy a quedar”.

¿Quién ganó? El 7 bravo del “Globito”, que por haber convertido un hat-trick se apoderó del último balón que quedó en cancha, con el que se terminó disputando el encuentro, porque otros cuatro fueron hacia la ruta o casas vecinas y en ese momento no las habían ido a buscar.

Intervino “Pelusa” Osores, dirigente que siempre está al pie del cañón, y Brian guardó la redonda en el bolso, todo antes de atender a los periodistas que lo esperaban en el césped del estadio Bruno Lentini, los que ya lo habían elegido como el mejor futbolista de la cancha en el 4-1 de su equipo sobre Libertad, en la semifinal del playoff del torneo Clausura de la A liguista.

“El Fiti me hizo enojar, pero enseguida tuvo que tirar la toalla. Le gané una más, anotala”, disparó el artillero del regular conjunto del bule.

--¿Te acordás la promesa que hiciste?

--Sí, que si superaba los 100 goles (llegó a 101) con esta camiseta me retiraba y me iba a jugar al SUPA (participa en la Liga de Coronel Dorrego), pero ahora quiero salir campeón y por eso redoblo la apuesta: como me siento bárbaro, voy a seguir hasta los 40 en Huracán (tiene 36), así que me van a tener que aguantar un rato largo más.

Todo dicho. Cuando está iluminado y le sale la primera, esa de bajar una pelota alta con la derecha y dejarla muerta (en un piso desparejo y con varios manchones de tierra), ¡Agarrate Catalina!. Y si le dan espacios, es como dice el dicho: te saca a galopar.

Mientras Segovia estuvo en cancha (se le contracturó el isquio derecho y fue reemplazado por Maxi Meza a la media hora de iniciado el cotejo), el dueño de casa explotó con vértigo por el carriles del extremo tresarroyense. Mayo fue su compañero de aventuras y el “Pato” Linares el director de orquesta haciéndose de las segundas jugadas y de todos los esféricos sueltos en tres cuartos.

Cuando el 8 salió, el de Villa Rosas consiguió emparejar, aunque dio la impresión de que el visitante, menos eléctrico y con un 4-4-2 de pico y pala, apostaba a un partido de largo aliento.

Aunque el local tenía para el envido, para el truco y ligaba hasta cuando era pie. Pane saltó un metro para meter un cabezazo magistral al ángulo y Scalco se la picó a Carnicero después de un saque de arco a arco de Salvarezza.

El milrayita entró en shock y Huracán le fue a chupar la sangre.

En ese desconcierto de los conducidos por Daniel Correa, Santi Palacios agarró del hombro izquierdo a Brian (había dominado la redonda y se iba solo hacia el arco) a la altura de la media luna interrumpiendo una manifiesta oportunidad de gol. Era roja, pero el árbitro Mariano Perretti, en su único error de la tarde, le mostró amarilla. En el entretiempo, Correa, bicho, sacó al central que debió ser expulsado.

En el inicio del complemento, lo que único que no tenía que perder Libertad era la postura. Después de 10 minutos furiosos, otra vez Scalco, tras centro de Meza, hizo gritar a todo el bule. Y acá la gran polémica: Carnicero atajó, con una o dos manos dentro del arco, el tiro del “Patito”, y el asistente N° 2 (Guido Lima) corrió hacia el medio del campo convalidando la conquista. Desde mi óptica la pelota entró, pero no sé si toda (el palo tapaba), y esa es la gran duda que nos quedó a todos.

“La vi que traspasó la línea de gol, y como estaba seguro de la determinación, se lo aclaré a Mariano por el intercomunicador y salí corriendo con la bandera hacia adelante sin dudar”, manifestó Lima (muy simple para explicar porque dio el gol) en el camarín arbitral.

Dos minutos más tarde, Jeva desvió un disparo de Acosta que dejó sin reacción a Salvarezza y Libertad avisaba que estaba en partido. En realidad siempre lo estuvo.

Después de que el cotejo se interrumpiera por 4 minutos por falta de pelotas, el de Villa Rosas atacó por todos los frentes y varias veces encontró mal parada a la retaguardia del cangrejo. Eso sí, ir en búsqueda del segundo para ilusionarse con el empate lo hizo caminar por la cornisa.

Un cambio de frente preciso de Mayo encontró al infalible goleador, que con toque sutil puso el cuarto (foto).

A los 42, Linares, para muchos increíblemente, se hizo expulsar por demorar en un tiro libre directo. Un ratito antes, en esa misma acción, había sido amonestado por pelearse con Lincopán, y como el “Pato” llegaba a las 10 amarillas, se hizo expulsar por una justa razón: prefirió la expulsión por doble amarilla, perderse un partido y no dos por haber llegado a las 10.

“El fútbol es para vivos”, exclamó el ex La Armonía, masticando bronca porque no va a estar en la definición del Clausura frente a Liniers, el próximo domingo en el bule.

La síntesis

Huracán 4 (4-1-3-2)

Salvarezza 6

Mayo 7

Pérez Manghi 8

Olguín 6

Valiente 7

Parra 7

Segovia 6

Linares 7

Navarro (c) 6

D.B. SCALCO 9

Pane 7

DT: Mauro Brunelli

Libertad 1 (4-4-2)

Carnicero (c) 5

M. López 5

Palacios 3

P. López 4

A. Gigena 4

Llanos 6

Cocciarini 5

Lincopán (c) 4

Achares 4

Sabatini 5

Jeva 5

DT: Daniel Correa

PT. Goles de Pane (H), a los 24m. y D.B. Scalco (H), a los 35m.

ST. Goles de D.B. Scalco (H), a los 13 y 38m. y Jeva (L), a los 15m. A los 42m. fue expulsado Linares (H).

Cambios. M. Meza (6) por Segovia, 84m. A. Andragnez por Pane y 90m. Garderes por D.B. Scalco y Chamorro por Navarro, en Huracán; 45m. G. Acosta (5) por Palacios, 60m. N. Sánchez (4) por Cocciarini, 67m. Santillán (4) por Jeva y 94m. Paredes por A. Gigena, en Libertad.

Amonestados. Linares (85 y 87m.), en Huracán; Palacios (41m.), Cocciarini (43m.) y Llanos (86m.), en Libertad.

Arbitro. Mariano Perretti (7).

Cancha. Huracán (4,5).