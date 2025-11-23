Viento y calor: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada cálida y ventosa es la que vivirá Bahía Blanca en el comienzo de la semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la máxima de la jornada alcanzará los 34 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo cálido y ventoso. El viento será fuerte del sector norte, y la visibilidad será buena con polvo en suspensión.

La mínima del lunes será de 19 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será caluroso y ventoso. El viento tendrá intensidad regular del norte; el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad será

buena.

Por esas horas se dará la máxima de la jornada, con 34 grados centígrados.

La noche será templada con nubosidad variable. Se estima para medianoche una temperatura de 22 grados centígrados.