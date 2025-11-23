Bahía Blanca | Domingo, 23 de noviembre

24.3°

Bahía Blanca | Domingo, 23 de noviembre

24.3°

Bahía Blanca | Domingo, 23 de noviembre

24.3°
La ciudad.

Viento y calor: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Cuáles son las previsiones del tiempo, según Satelmet.

Foto: Archivo La Nueva.

Una jornada cálida y ventosa es la que vivirá Bahía Blanca en el comienzo de la semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la máxima de la jornada alcanzará los 34 grados centígrados.

Noticias Relacionadas

En la mañana, el tiempo cálido y ventoso. El viento será fuerte del sector norte, y la visibilidad será buena con polvo en suspensión.

La mínima del lunes será de 19 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será caluroso y ventoso. El viento tendrá intensidad regular del norte; el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad será
buena.

Por esas horas se dará la máxima de la jornada, con 34 grados centígrados.

La noche será templada con nubosidad variable. Se estima para medianoche una temperatura de 22 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE