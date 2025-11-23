Aprehendieron a un joven acusado de agredir a una mujer y a la policía

Un llamado al 911 derivó en la detención de un hombre acusado de amenazar y agredir a una mujer en una vivienda de Patricios al 2000, durante la madrugada de este domingo.

El episodio quedó caratulado como privación ilegítima de la libertad agravada por lesiones en el marco de la Ley 12.569 y atentado y resistencia a la autoridad.

Según fuentes oficiales, alrededor de la 1:30 los efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras el aviso de que una joven estaba pidiendo auxilio. Al arribar, aprehendieron a un hombre de 29 años, quien reaccionó de manera violenta e intentó agredir al personal.

La víctima, una mujer de 22, se encontraba junto a su bebé de tres meses. Presentaba golpes que, en principio, fueron catalogados como lesiones leves.

El agresor fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.