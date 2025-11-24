UEFA Champions League: la jornada 5 de la fase liga con argentinos
Se disputará entre martes y miércoles con duelos clave para la clasificación.
La jornada 5 de la fase liga de la UEFA Champions League se pondrá en marcha este martes y se trata de una instancia que adquiere enorme relevancia porque cada club debe completar ocho partidos, cuatro en casa y cuatro afuera, y ya se disputó exactamente la mitad del calendario.
Con Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán como los únicos equipos con puntaje perfecto, la quinta fecha promete emociones fuertes y posibles clasificaciones anticipadas en una jornada que se abrirá mañana con los encuentros de Ajax- Benfica y Galatasaray-Union Saint-Gilloise a las 14.45 (hora argentina).
La presión crece entre los 36 clubes participantes, de los cuales solo 24 accederán a la próxima etapa y solo ocho van directo a los octavos de final. La jornada tendrá un atractivo especial con el duelo estelar entre Arsenal y Bayern en Londres, donde ambos buscarán defender su campaña perfecta.
En paralelo, otros equipos que llegan con menos margen, como Nápoli, Benfica o Juventus, afrontarán compromisos determinantes para seguir con vida en el certamen.
Luego de los dos partidos que abren la jornada, habrá ocho encuentros que se disputarán de manera simultánea, con cruces atractivos como Dortmund-Villarreal, Chelsea-Barcelona, Manchester City-Leverkusen y Marsella-Newcastle, entre otros.
La jornada se completará el miércoles próximo con otros nueve partidos, entre ellos varios de alto voltaje: Atlético de Madrid ante Inter, Liverpool vs. PSV, Olympiacos vs. Real Madrid y PSG frente al Tottenham.
Con solo tres fechas por jugar después de esta, los márgenes se achican y cada punto comienza a valer más que nunca en la competencia más prestigiosa de Europa, en donde las sorpresas no abundan y por el momento, todos los clubes tienen chance de clasificar, como de quedar eliminados. #AgenciaNA
Esta es la programación:
Martes
14.45
Ajax-Benfica
Galatasaray-St. Gilloise
17.00
Borussia Dortmund-Villarreal
Chelsea-Barcelona
Bodø/Glimt-Juventus
Manchester City-Bayer Leverkusen
Marsella-Newcastle United
Slavia Praga-Athletic Club
Napoli-FK Qarabag
Miércoles
14.45
FC Copenhague-Kairat Almaty
Pafos FC-Mónaco
17.00
Arsenal-Bayern Munich
Atlético de Madrid-Inter
Eintracht Frankfurt-Atalanta
Liverpool-PSV
Olympiacos-Real Madrid
PSG-Tottenham
Sporting Lisboa-Brujas