Los Pumas: diagnóstico para la lesión de Juan Cruz Mallía y lunes de ranking

El fullback sufrió la lesión a los 74 minutos. Faltaba poco para el final del partido. Foto: prensa UAR.

Se conoció este lunes la lesión sufrida por el fullback Juan Cruz Mallía, quien recibió un tackle a destiempo en el partido que Los Pumas perdieron ante Inglaterra por 27-23, correspondiente a la tercera y última presentación albiceleste en la ventana de noviembre.

Mallía, jugador de Toulouse (Francia), fue diagnosticado con una "lesión post traumática del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", sin consignarse por parte de UAR el grado o magnitud ni el tiempo de recuperación.

El apertura/fullback del seleccionado argentino de rugby recibió un duro tackle sin pelota de Tom Curry, tercera línea inglés, a los 74 minutos del duelo disputado en el estadio de Twickenham.

La jugada fue sancionada por el árbitro francés Pierre Broussett con penal, pero no hubo tarjeta amarilla para el jugador infractor. Lo cual mereció el repudio del entrenador argentino Felipe Contepomi al final del encuentro.

Además, el propio DT tuvo un altercado con Curry en el túnel una vez que finalizó el partido y algunos jugadores argentinos también forcejearon con sus pares británicos tras el pitazo final, a raiz de la misma situación.

Este lunes World Rugby renovó el listado de selecciones a partir de los resultados que arrojó la cuarta jornada del Nations Series o ventana de noviembre.

Los Pumas se habían asegurado el 6º lugar con las victorias ante Gales y Escocia y serán cabezas de serie en el sorteo para el Mundial de Australia 2027, que se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre.

Argentina acumula 85.03 puntos y quedó en el bombo 1, con lo cual evitará en la fase de grupos a los primeros 5 del listado: Sudáfrica (1º), Nueva Zelanda (2º), Inglaterra (3º), Irlanda (4º) y Francia (5º).

