Sociedad Sportiva se quedó con el 25º seven "José Durañona" en Coronel Suárez

El plantel de Sociedad Sportiva que ganó la Copa de Oro en Coronel Suárez. Foto: prensa Sociedad Sportiva.

En la segunda etapa del circuito de seven de la Unión de Rugby del Sur, el último sábado se llevó a cabo la 25ª edición del seven "José Durañona" que organiza el club Coronel Suárez RHC.

Sociedad Sportiva se coronó campeón de la Copa de Oro al ganarle la final a Universitario por 31 a 7, desquitándose de lo que había sido la definición del seven Águilas del Sur que organizó Argentino.

En semifinales Las Palomas vencieron a Coronel Suárez "A" por 42 a 0, mientras que en la otra llave Las Pirañas superaron a Argentino por 21-12.

Además, Los 50 de Tandil ganó la Copa de Plata al superar en la definición al combinado "No puedo tengo pádel" por 14 a 10.

Finalmente la Copa de Bronce quedó para Independiente de Puan, que superó en el triangular final al combinado "XXL" por 26 a 7 y luego a Coronel Suárez "B" por 19 a 0.

Al circuito de la URS le queda una tercera y última etapa que se jugará el próximo sábado 6 de diciembre en Sociedad Sportiva.

Recordamos que la primera etapa la ganó Universitario en el Águilas del Sur.

Estos fueron los marcadores de la etapa clasificatoria en el torneo "José Durañona": Coronel Suárez “A” 49-"XXL" 0, Universitario 21-Santa Rosa RC 0 (WO), Sociedad Sportiva 57-Coronel Suárez “B” 0, El Nacional 17-Pringles RC 19, Argentino 52-Independiente de Puan 0, Los 50 (T) 17-"No puedo tengo pádel" 24, "XXL" 0-Universitario 56, Coronel Suárez “A” 21-Santa Rosa RC 0 (WO), El Nacional 50-Coronel Suárez “B” 10, Sociedad Sportiva 36-Pringles RC 5, Argentino 28-"No puedo tengo pádel" 7, Los 50 (T) 21-Independiente de Puan 7, Coronel Suárez “A” 7-Universitario 31, Santa Rosa RC 0-"XXL" 21 (WO), Coronel Suárez “B” 0-Pringles RC 36, Sociedad Sportiva 63-El Nacional 0, Argentino 10-Los 50 (T) 12 y "No puedo tengo pádel" 52-Independiente de Puan 5.

Sur 7s, con foco en Paraná

Empieza la última semana preparatoria para los seleccionados masculino y femenino de seven de la Unión de Rugby del Sur, que el próximo fin de semana participarán en el Seven de la República.

Luego de gestiones ante el gobierno de Entre Ríos se lograron los recursos para mantener la tradición de disputarlo en Paraná, donde los clubes Estudiantes y Paraná Rowing contendrán la edición 41 en varones y el 9º campeonato femenino, tanto en mayores como juveniles.

Los equipos de la URS tendrán un par de entrenamientos (hoy y el miércoles 19.30 en el caso del masculino, en Sportiva) y viajarán hacia Paraná el jueves venidero a las 21.30.

Argentino juvenil

Concluyó el domingo el campeonato Argentino juvenil M17 con la consagración de Buenos Aires en la máxima categoría (Campeonato), Uruguay en el segundo escalón (Ascenso) y Austral en el tercer nivel (Select 12).

En las correspondientes finales, Buenos Aires superó a Santa Fe por 34-23; Uruguay a San Juan por 21-17 y Austral a Paraguay por 51 a 27.

Recordamos que en este último caso, Austral clasificó a la final por haber ganado el Select 12 Sur en el que participó el seleccionado de la Unión de Rugby del Sur.

Toda la etapa definitoria del campeonato Argentino se jugó en las instalaciones del club San Juan RC de la ciudad de San Juan.