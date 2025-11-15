En tarde de campeones, Universitario se coronó en el seven Águilas del Sur

El equipo de "Uni" campeón de la edición 2025. Fotos: gentileza Rugby Report, Nahuel Bovelli y prensa UAR.

Universitario se coronó campeón de la primera etapa del circuito de juego reducido de la Unión de Rugby del Sur.

En el marco de otra edición del torneo de seven Águilas del Sur que organizó el club Argentino, el conjunto albirrojo superó a Sociedad Sportiva 1 por 28 a 12 y se quedó con la Copa de Oro.

El camino al campeonato de Las Pirañas comenzó con WO ante Palihue (21-0 por no presentación) y siguió con otro éxito ante Sociedad Sportiva 2 (40-5).

En la instancia semifinal Universitario superó a Argentino por 24 a 0, mientras que en la otra llave Sociedad Sportiva 1 le ganó a El Nacional 2 por 31-26.

Luego en duelo de perdedores de semis, a modo final de Plata, Argentino se impuso a El Nacional 2 por 31-12.

La final de Bronce quedó para Coronel Suárez RHC.

En juveniles Argentino fue el campeón en la categoría M15 (29-5 a Universitario) y Sociedad Sociedad Sportiva en M17 (35-7 a Argentino).

El circuito de seven de la URS continuará el sábado venidero con otra edición del torneo "José Durañona" de Coronel Suárez RHC.

Mar del Plata Club logró el pentacampeonato en el Regional Pampeano A.

TRP A: Mardel campeón

Mar del Plata Club venció este sábado a Sporting por 24 a 19 y se quedó con el título del decimosexto Regional Pampeano A de rugby.

El partido se jugó en cancha del campeón, en el barrio marplatense de Santa Celina, donde dirigió el árbitro Gastón Rogé (Mar del Plata).

Fue el quinto título consecutivo para el ganador, que a la vez es el club que más coronaciones alcanzó en esta competencia con 10.

En el plantel campeón participó el bahiense Baltasar Boado Hansen, quien ingresó entre los definidores.

Mar del Plata Club fue el número 1 de la fase clasificatoria y en semifinales había eliminado a Universitario de Mar del Plata (29-24).

Para Sporting significó la cuarta final perdida en los últimos cinco años. Los Maristas son, a la vez, el segundo equipo con más títulos en el TRP A (5), habiendo ganado el último en 2017.

Entre ellos Sociedad Sportiva es el único club que logró romper esa hegemonía de títulos, al coronarse campeón en 2019.

Precisamente Sporting marginó a Sociedad Sportiva en semifinales al ganar en La Carrindanga por 31-29.

Newman levantó por primera vez el trofeo del Nacional de Clubes.

Nacional de Clubes

Newman derrotó hoy a Marista (Mendoza) por 31 a 15 y se consagró campeón del Nacional de Clubes, certamen que enfrentó al campeón del Top 12 de Buenos Aires frente al del Torneo del Interior, respectivamente.

Se jugó en cancha del campeón, en el barrio de Benavídez, donde el árbitro fue Tomás Ninci (Córdoba).

De este modo Newman se reivindicó tras ceder en las finales del Nacional de Clubes 2018 y 2015, ambas conrta Hindú.