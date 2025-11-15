Detienen a un hombre con antecedentes que circulaba en un auto con pedido de secuestro activo

El automóvil retenido por las fuerzas de seguridad

Personal de la Comisaría Séptima y el Comando de Patrullas de la ciudad, aprehendieron en horas del mediodía, a un hombre que circulaba en un auto con pedido de secuestro activo.

El detenido fue identificado como Jorge Ramírez Richer de 41 años de edad, quien posee cargos por venta de drogas y portación de armas de fuego como consecuencia de un caso que llevó a cabo la DDI y la delegación de drogas ilícitas en el año 2020.

Richer fue detenido en José Hernández al 1000 por el personal de la Séptima en conjunto con el Comando de Patrullas. El Toyota Corolla en el que circulaba había sido robado el 15 de marzo de este año en Mar del Plata.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El vehículo quedó demorado en la comisaría junto con su conductor acusado de encubrimiento. Interviene la UFIJ Nº 7 y UFIJ Odepa. Partido de Gral. Pueyrredón