Premiaron en Hollywood al actor argentino Matías Desiderio

Franco Pignol [email protected] Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

El actor argentino Matías Desiderio acaba de sumar un hito a su carrera: fue reconocido en Hollywood con el “Premio al Artista Innovador” del ARPA Internacional Film Festival, una distinción que celebra a creadores que se animan a romper moldes y aportar miradas originales a la industria audiovisual. El galardón, otorgado por sus trabajos internacionales, confirma la proyección que el intérprete viene construyendo dentro y fuera del país.

Conocí a Matías hace tres años, durante la presentación de la serie El Hincha (Flow) en Paseo Alcorta. Aquella ficción —que terminaría ganando un Martín Fierro de Oro— ya dejaba ver parte de su potencia como actor, especialmente cuando las historias lo empujan hacia personajes complejos o directamente villanos. Pero detrás de la pantalla encontré a alguien profundamente conectado con el cine desde la infancia: su primer flechazo con la gran pantalla ocurrió al ver Gatica, el mono (1993) junto a su mamá. Esa anécdota, tan simple como emotiva, marcó su recorrido y la conté acá.

Matías Desiderio en Desde Adentro.

Desde entonces seguí su carrera con atención. Antes de El Hincha, Desiderio había pasado por Simona (Eltrece). Luego llegaron Desde adentro —donde también se desempeñó como productor— y la impactante Gatillero, filmada cámara en mano y recientemente preseleccionada para los Premios Goya. Cada proyecto parecía confirmar que había algo más grande gestándose.

Desiderio (izquierda), Sofía Milos, Leila Ciancaglini y Sugar Shane Mosley.

El reconocimiento en Estados Unidos lo ratifica. “Estoy profundamente agradecido y es un honor recibir este premio al Innovador”, expresó. “La palabra ‘innovador’ significa aquel creador que se aparta de lo convencional, que aporta ideas originales, que se arriesga y que es rebelde al romper con lo establecido. Para un artista, esto representa un gran estímulo para seguir desarrollando y creando nuevas ideas, proyectos e historias que impacten al público de una forma única y distinta. Esto me hace muy feliz, y gracias por darme impulso y permitirme seguir volando”.

Mientras disfruta del reconocimiento internacional, Desiderio ya tiene la mirada puesta en lo que viene: el 11 de diciembre se estrena por Amazon Prime Car 24, película galardonada con el premio del público y en la que ocupa un rol triple —director, actor y guionista—, consolidando un camino que, a esta altura, parece no tener techo.

