"La Nueva." con Matías Desiderio: esa increíble anécdota con "Gatica"

Por Franco Pignol

Hay momentos en la infancia que nos marcan para toda la vida, que de manera consciente o inconsciente nos guían, nos acompañan y terminan tomando un peso significativo a la hora de tomar las grandes decisiones.

Matías Desiderio es un actor que cuenta con papeles en cine, TV y series y que actualmente se lo puede ver en “El Hincha”, por Flow, interpretando a El Mamut, un barrabrava del club Deportivo Vera.

Su primera participación exitosa en un casting para una película fue hace más de 15 años, cuando fue seleccionado para actuar en “Palermo Hollywood” (2005) donde, increíblemente, la vida lo pondría mano a mano con Edgardo Nievas, el protagonista de “Gatica, el Mono”, de Leonardo Favio.

"Para mi fue como una cuestión del universo. Nosotros somos muchos hermanos, tengo muchas hermanas mujeres y un día, de la nada, mi mamá decidió llevarme al cine a ver ‘Gatica’. Yo era un nene de unos 8 años y a mi mamá no la veía muy distraída porque tenía que criar a muchos hijos. Sin embargo esa noche la veía feliz, me hablaba del personaje y empecé a descubrir los gustos de mi madre como mujer, no como mamá”, detalla Desiderio.

—¿Cómo fue ese día y cómo estaba ella?

—Me llevó al cine a mi solo, tomamos un subte, todo hermoso. Yo estaba ilusionado y enamorado de mi madre en el buen sentido. Me decía: “vas a ver a este actor y a esta película”. Yo estaba emocionado por la experiencia de descubrir a esta mujer con sus gustos propios. Me codeaba en la sala… Yo miraba la película pero también la miraba a ella. Entonces entendí lo que generaba un actor como ese y una película como esa en la gente. Me enamoré del cine cuando vi a mi madre feliz.

“Descubrí que la actuación, el cine, las series y el arte en general generan cosas maravillosas. Me enamoré también de ese actor”.

Me puse a investigar muchísimo acerca del mundo de las barras. Además soy futbolero, hincha de River".

—Edgardo Nievas, con quien luego terminarías compartiendo elenco…

—Lo increíble de esta historia es eso, que la primera película que quedé en un casting y terminé haciendo fue con él: “Palemor Hollywood”. No lo podía creer. Le conté la anécdota con mi mamá y no lo podíamos creer. Lloraba y me abrazaba. El día del estreno entré de la mano con mi mamá y el primero que se acercó fue Edgardo a darnos un abrazo y mi mamá temblaba de los nervios y la emoción. Fue una cosa hermosa.

—Contame de qué se trata tu personaje de “El Hincha”.

—Soy El Mamut, un tipo peligroso que se sienta en la mesa de los capos de la barrabrava. Tiene hambre de poder y de dinero, pertenece a ese lugar y siente que es propio. Me puse a investigar muchísimo acerca del mundo de las barras. Además soy futbolero, hincha de River. También viví por muchos barros y caminé muchas calles. Filmamos en Mataderos, en la cancha de Chicago. Yo anduve mucho por ahí y conocí bastante gente.

Negocios clandestinos

"El Hincha" ya está disponible completa en el On Demand de Flow. Es una serie original de Flow en coproducción con elnueve y el Ministerio de Cultura de la Nación.

La serie se compone de 8 capítulos de 45 minutos que relatan la historia de Rodrigo, un joven de clase acomodada, que se reencuentra con Marciano, un viejo amigo de la infancia que gestiona algunos negocios clandestinos de la barrabrava a la que pertenece. Rodrigo ingresa de a poco a ese mundo y, en medio de envidias, traiciones y un pasado que lo asedia, crece hasta convertirse en el nuevo jefe de la barra.

Con las actuaciones estelares de Victorio D'Alessandro, Luis Machín, Martín Slipak, Malena Villa, Silvina Acosta, Valentina Bassi, Nicolás García Hume y un gran elenco.

La ficción es una idea original de Gonzalo Arias (GM Comunicación), con dirección de Alejandro Ciancio (El Marginal). Además, fue la ganadora del Concurso Renacer Audiovisual 2021 siendo una de las producciones del Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.