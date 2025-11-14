“Banco a ‘La China’, es una enigmática”: Moria Casan en la previa a su entrevista con Eugenia Suárez

Desde el regreso a Argentina de Eugenia “La China” Suárez con Mauro Icardi, uno de los grandes interrogantes se trata de quién entrevistará a la actriz y si finalmente revelará algunas incógnitas sobre el vínculo, así que Moria Casan adelantó que no dejará nada por fuera del mano a mano.

La intérprete se encuentra en pleno estreno de la serie “La hija del fuego” y como forma de difundir y tras varias idas y vueltas, la intérprete será la invitada especial, el próximo lunes en el programa que conduce “La One”, “La mañana de Moria”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de una entrevista con Intrusos, Casan sostuvo que “banca” a Suárez, a quien anteriormente señaló como un “rostro angelical que tiene en vilo al país”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al dar la noticia de su participación en el programa, la ex vedette confirmó que le preguntará “de todo”, desde la relación con el delantero del Galatasaray, hasta su presente en el ámbito profesional.

Más tarde, reveló que está “todo preparado como con cualquier otro” invitado y enfatizó: “Estoy encantada de que venga ‘La China’ y me resulta muy encantador recibirla. Es una enigmática y conserva la magia. Banco a ‘La China’”.

En los últimos días, dos streamings no lograron concretar el diálogo con la intérprete, por tanto, Moria consideró: “Disney, no ella, la hacían hacer streaming por la llegada a otro público, pero finalmente eligió la televisión abierta”. (NA)