Denuncias, allanamiento y un arresto por el hallazgo de drogas y un arma

Denuncias anónimas y de autoridades municipales motivaron un allanamiento realizado en las últimas horas en una vivienda ubicada en una zona cercana al barrio Vista al Mar, donde la policía incautó estupefacientes, un arma y arrestó a una persona.

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento, solicitado por el fiscal de la UFIJ Nº 19, Mauricio Del Cero, y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se desarrolló en un inmueble situado en Juan Molina al 2.400, donde aprehendieron Juan "Juanchi" Jiménez.

Efectivos de Drogas Ilícitas llevaron adelante operativo y secuestraron cocaína, marihuana, una balanza de precisión, dinero, celulares y un arma calibre 22 con la numeración suprimida.

Los voceros mencionaron que la causa por la presunta venta de drogas se puso en marcha a partir de una presentación de la Secretaría de Seguridad municipal y por denuncias anónimas recibias al teléfono de emergencias 911.

También refirieron que en esas comunicaciones señalaban al sujeto arrestado.

Finalmente manifestaron que Jiménez va a ser indagado en las próximas horas.